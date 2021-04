Sport



Mihai Bobocica sconfitto dal danese Tobias Rasmussen negli ottavi di finale

venerdì, 23 aprile 2021, 17:22

Purtroppo per Mihai Bobocica (n 123 del ranking mondiale) è arrivata la prima sconfitta, e con essa l’eliminazione dal tabellone ad eliminatoria diretta nel Torneo Europeo di qualificazione Olimpica di tennistavolo, che si stanno svolgendo, a Guimarães, in Portogallo.



Nel primo pomeriggio di oggi, negli ottavi, l’alfiere carrarese è stato sconfitto dal ventiquattrenne danese Tobias Rasmussen (n. 208 del ranking mondiale) per 4 -1 (7-11, 11-7, 6-11, 6-11, 5-11).



Bobocica ha iniziato male ed è subito andato sotto per 5-1. Ha rimontato (5-6), poi è stato nuovamente staccato (5-9), ha fronteggiato tre set-point (7-10) e perso al primo.



Nel secondo parziale l’azzurro è partito avanti (3-1) ed è stato sopravanzato (4-5). Dal 7-7 è scattato nuovamente, salendo a tre palle set e sfruttando la prima.



Nella terza frazione lo scandinavo si è portato dal 4-4 all’8-4 e dall’8-6 si è procurato quattro chance di chiusura (10-6), andando a segno alla prima.



Sul due ad uno avanti Rasmussen ha continuato a tenere il piede sull’acceleratore, portandosi sul 6-2,poi Bobocica ha ridotto il gap (5-6). Dopo il tempo tecnico chiesto dalla sua panchina, il danese è tornato a imperversare e dal 7-6 ha completato l’opera portandosi sul tre ad uno.



Sulle ali dell’entusiasmo Rasmussen non si è fermato e ha proseguito portandosi rapidamente sul 6-1, Bobocica ha provato a rientrare (5-8), ma il finale è stato però tutto del rivale che si è imposto per 11-5.



Domani, ai fini della qualificazione, olimpica si svolgerà un successivo torneo ad eliminazione diretta.



“La partita ha avuto uno sviluppo veloce ,Bobocica non è riuscito a trovare il tempo giusto dei colpi, e purtroppo è sempre stato costretto ad inseguire un determinato e temibile avversario, domani ci sarà ancora una possibilità” ci dice a caldo il presidente Guglielmo Bellotti.