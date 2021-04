Nasce la collaborazione tra l’Istituto Comprensivo GB Giorgini di Montignoso e della ASD Rotellistica Apuana Carrara

Altri articoli in Sport

martedì, 20 aprile 2021, 15:27

Nella giornata di domenica 18 aprile si è svolto a Roma il “Kombat Day 2021 Muay Thai” organizzato presso il Palazzetto dello Sport di Frascati dall'Asi, ente di promozione sportiva riconosciuta dal Coni. VIDEO

domenica, 18 aprile 2021, 22:02

Il Club Scherma Apuano inaugura il proprio ritorno all’agonismo con uno splendido podio: lo scorso weekend infatti ha visto Giacomo Contipelli, atleta apuano classe 2004, raggiungere il terzo posto nella fase di qualificazione regionale del Campionato Italiano Giovani di spada maschile

domenica, 18 aprile 2021, 12:09

Roberto Taponecco è morto dopo una breve e inesorabile malattia. 73 anni, presidente provinciale dell'Aiac, associazione italiana allenatori di calcio, carica che gli era stata confermata poco tempo fa

sabato, 17 aprile 2021, 19:27

Si sono chiuse nei giorni scorsi le iscrizioni al torneo Europeo di Qualificazione Olimpica, in programma a Guimarães, in Portogallo, da mercoledì 21 a domenica 25 aprile, che assegnerà per Giochi di Tokyo cinque pass olimpici utili per gli atleti e quattro per le atlete.

lunedì, 12 aprile 2021, 12:09

Si è svolto ad Arezzo, nel pomeriggio di domenica, il secondo torneo regionale femminile di quarta categoria valido per la qualificazione ai campionati italiani

domenica, 11 aprile 2021, 16:36

Primo incontro vittoria per 3 a 2 con la Sestese. Secondo incontro perso per 3 a 2 con Pisa. A Pisa ha preso il via per l’Apuania Carrara Tennistavolo la terza fase della coppa Italia regionale