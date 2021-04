Secondo torneo regionale femminile valido per la qualificazione ai campionati italiani di quarta categoria, l ’Usd Apuania Carrara Tennistavolo qualifica due atlete

Altri articoli in Sport

domenica, 11 aprile 2021, 16:36

Primo incontro vittoria per 3 a 2 con la Sestese. Secondo incontro perso per 3 a 2 con Pisa. A Pisa ha preso il via per l’Apuania Carrara Tennistavolo la terza fase della coppa Italia regionale

domenica, 11 aprile 2021, 16:30

Dal campo in primo piano sul profilo twitter di Antonio Conte, alla tattica sul panno verde anni fa spiegata da Roy Hodgson, la passione sfrenata per la collezione delle squadre in miniatura di Gigi Buffon, alla pubblicità di Andrea Pirlo, per finire con i tre tocchi in punta di dito...

domenica, 11 aprile 2021, 16:23

Si è svolta l’ultima giornata del campionato nazionale di serie A2 e l’Apuania Carrara Tennistavolo ha incontrato e battuto a Genova per 4a2 la locale squadra. Con la vittoria di sabato la società carrarese chiude il campionato con 8 punti

sabato, 10 aprile 2021, 20:22

Sabato alle ore 116 al palasport di Avenza in serie A2 l’Apuania Carrara Tennistavolo ha incontrato la formazione del Reggio Emilia

venerdì, 9 aprile 2021, 19:44

Presentazione alla Fiera di Marina di Carrara al padiglione D, del campionato italiano di scherma,i cui gironi di qualificazione avranno luogo il prossimo fine settimana, 10-11 aprile

martedì, 6 aprile 2021, 22:31

Prossimo week end molto intenso per l’USD Apuania Carrara Tennistavolo, impegnata in contemporanea su tre fronti e il programma impegnerà ancora una volta in maniera non semplice l’organizzazione della società