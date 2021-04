Sport



Tennistavolo: Apuania Carrara presente in Portogallo con Mihai Bobocica

sabato, 17 aprile 2021, 19:27

Si sono chiuse nei giorni scorsi le iscrizioni al torneo Europeo di Qualificazione Olimpica, in programma a Guimarães, in Portogallo, da mercoledì 21 a domenica 25 aprile, che assegnerà per Giochi di Tokyo cinque pass olimpici utili per gli atleti e quattro per le atlete.



I partecipanti saranno 38 uomini, provenienti da 22 Paesi e 41 donne di 25 nazioni, i protagonisti azzurri saranno gli stessi quattro che hanno già disputato il torneo di qualificazione mondiale di Doha, in Qatar, tra i quattro italiani presenti (due uomini e due donne) sarà presente Mihai Bobocica atleta dell’Apuania Carrara Tennistavolo che cercherà di raggiungere la sua terza olimpiade dopo Pechino 2008 e Londra 2012.



La seeding list sarà formulata sulla base del ranking olimpico del mese di aprile, mercoledì 21 e giovedì 22 si disputeranno i 10 gironi, composti da 3-4 atleti ciascuno, dai quali saranno esentate le prime quattro teste di serie. I primi e i secondi classificati di ciascun girone si qualificheranno alla seconda fase e assieme ai migliori quattro disputeranno un tabellone ad eliminatoria diretta composto da 24 atleti, che scatterà la sera di giovedì e proseguirà venerdì 23 e sabato 24 mattina. I due finalisti e le due finaliste conquisteranno il pass per Tokyo.



Il sabato pomeriggio e la domenica 25 saranno dedicati alla terza fase, che coinvolgerà i rimanenti 22 pongisti e 22 pongiste. Si disputerà un secondo tabellone ad eliminatoria diretta dove per gli uomini: i due finalisti andranno a Tokyo e l’ultimo dei cinque qualificati uscirà dal match fra i due perdenti delle semifinali della terza fase.



Per le donne: le due finaliste saranno la terza e la quarta ammesse alla rassegna a cinque cerchi. Le perdenti delle semifinali giocheranno per le posizioni 1 e 2 della lista europea delle riserve.



Eventuali altre riserve saranno attinte dalle atlete sconfitte nei quarti di finale, in ordine di ranking.



Il presidente Guglielmo Bellotti afferma “sarà un torneo molto difficile e duro, dove tutti i partecipanti daranno il 110 per cento per raggiungere l’obiettivo olimpico, Mihai Bobocica si sta preparando al meglio al centro tecnico federale di Terni e anche noi abbiamo fatto il possibile finora per portarlo nelle condizioni migliori ad una manifestazione così importante, ci auguriamo si possa esprimere ai livelli di Doha , dove è riuscito nell’impresa di battere ben 4 atleti inseriti nei primi 100 del mondo , se riuscirà ad esprimersi a quei livelli, e glielo auguro, avrà possibilità di poter qualificarsi per la sua terza olimpiade, da parte mia e da tutta l’ Usd Apuania Carrara Tennistavolo un grandissimo “forza Mihai“.