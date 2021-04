Sport



Tennistavolo, vittoria a Genova per 4 a 2 con due punti a testa di Roberto Perri e Alessandro Soraci

domenica, 11 aprile 2021, 16:23

Si è svolta l’ultima giornata del campionato nazionale di serie A2 e l’Apuania Carrara Tennistavolo ha incontrato e battuto a Genova per 4a2 la locale squadra, con la vittoria di sabato la società carrarese chiude il campionato, con 8 punti frutto di 3 vittorie (Genova, Parma e Pieve Emanuel) e due pareggi (Milano e Castel Goffredo) e due sconfitte (Torino e Cagliari) conquistando un buon quarto posto alle spalle del Castel Goffredo, Cagliari e Torino, a livelli di singoli buone le prestazioni di Alberto Margarone e Roberto Perri che hanno chiuso col 66,6% di vittorie, in linea con il suo potenziale Alessandro Soraci col 54,55% di vittorie, opaco il campionato di Matteo Petriccioli che ha chiuso solo col 36,37% di vittorie.

L’incontro di sabato alle ore 20,30 a Genova ha visto l’Apuania Carrara vincere per 4a2 contro una squadra che ha dato ad ogni incontro prestazioni molte buone in particolare col duo Matteo Gualdi e Enrico Puppo autori prima dell’ultima partita di uno score col 72,7% di vittorie, vediamo nel dettaglio lo sviluppo dell’incontro, nella prima partita Matteo Petriccioli perdeva con Matteo Gualdi per 3a1 (6.-4,7,9), successivamente nella seconda partita Roberto Perri batteva Andrea Pacileo per 3a1 (-6,7,5,5) riportando l’incontro in parità, nella terza partita Alessandro Soraci con una bella prestazione batteva sempre per 3a1 (9,-8,5,8) Enrico Puppo, sul due a uno per Carrara ancora Roberto Perrin (n39 del ranking nazionale) batteva, per 3a0(7,6,7) Matteo Gualdi (n24 del ranking nazionale) giocando a tratti un tennistavolo molto efficace, sul tre ad uno per Carrara un distratto Matteo Petriccioli si faceva recuperare e superare da Enrico Puppo per 3a1(-4,9,6,7), sul tre a due ci pensava Alessandro Soraci a battere Andrea Pacileo per 3a0 (6,10,4) siglando così la bella vittoria dell’Apuania Carrara per 4a2 con 14 set a favore contro 8

Classifica dopo l’ultima giornata Castel Goffredo 11 (promossa in serie A1) Cagliari 9 Torino 9 Apuania Carrara 8 Genova 7 Milano 6 Pieve Emanuele 2 (retrocessa in serie B1) Parma 2 (retrocessa in serie B1)