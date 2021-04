Sport



Week-end intenso per l’Apuania Tennistavolo

martedì, 6 aprile 2021, 22:31

Prossimo week end molto intenso per l’USD Apuania Carrara Tennistavolo, impegnata in contemporanea su tre fronti e il programma impegnerà ancora una volta in maniera non semplice l’organizzazione della società.



La serie A1 sabato alle ore 16 tra le mura amiche affronterà il TT Reggio Emilia, squadra ben attrezzata che occupa una posizione tranquilla in classifica e capace di buoni risultati, la squadra carrarese cercherà di offrire la miglior prestazione possibile per poter avere la meglio sul team emiliano,” necessita mantenere alta la concentrazione basta poco per compiere passi falsi” ci dice il presidente Guglielmo Bellotti.



La serie A2 sempre sabato ma in serata alle ore 20 affronterà a Genova la locale squadra che attualmente ha un punto in più della squadra carrarese, ambedue le squadre hanno raggiunto la salvezza e sarà pertanto una partita senza patemi per entrambe le squadre, la squadra avrà a disposizione Matteo Petriccioli, Alberto Margarone, Alessandro Soraci e Roberto Perri.



La Coppa Italia Regionale domenica disputerà a San Giovanni Valdarno l’ultima fase utile per la qualificazione alla fase, Masaaki Tachi , Daniele Di Leva, Armando Zuanigh, Daniele Volpi, Massimo Petriccioli e Marco Campanini si stanno preparando al meglio per l’ultima fase nella quale incontreranno il San Giovanni Valdarno, TT Sestese B e Acsi Pisa.