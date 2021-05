Sport



Apuania Carrara Tennistavolo batte il Vigevano per 4 a 0 nel campionato nazionale di serie A1

domenica, 9 maggio 2021, 23:00

L’Apuania Carrara Tennistavolo sabato ha sconfitto al palasport di Avenza di Carara, per 4 a 0, il già retrocesso Tennistavolo Vigevano Sport e ha rafforzato il suo secondo posto nella classifica della serie A1 maschile.

Il compito dell’Apuania Carrara, che ha schierato per l’occasione Mihai Bobocica, Paul Lavergne e Leonardo Mutti, è stato un preciso e puntuale e ogni componente del team ha fatto ampiamente la propria parte, non facendosi distrarre dall’idea di un incontro facile.

La prima partita ha visto di fronte Vitali Deleraico e Mihai Bobocica, quest’ultimo si è imposto per 3 a 0 (9,6,5) portando il primo punto alla propria squadra.

Tutti i tre i set hanno avuto lo stesso copione ,Bobocica avanti fin dall’inizio fino a conquistare, uno dietro l’altro, i tre set . Nella seconda partita Leonardo Mutti era opposto a Gianluca Austria, che ha preso il posto del titolare Nicholas Frigiolini, e lo ha battuto per 3 a 0 (1,2,5). Nella prima frazione è subito andato al comando, chiudendo Il set a suo favore per 11 a 1.

Nella seconda dallo 0-2 il carrarese ha piazzato undici punti di fila. Nel terzo set si è lottato fino al 6-5, poi Mutti ha mandato a referto il 5-0 conclusivo.

La terza partita è stata più equilibrata e Paul Armand Lavergne ha sconfitto Amine Kalem per 3 a 1 (5,-5,4,2), l’apuano ha avuto una pausa nel secondo set, dopo essersi aggiudicato il primo, per poi riprendere la sua marcia nel terzo e quarto set . Sul tre a zero per Carrara, Leonardo Mutti è tornato al tavolo e ha sconfitto Vitali Deleraico per 3 a 0 (5,5,7) Il primo set ha visto la partenza lanciata di Mutti, e il 6-2 di partenza ha indirizzato il primo set.

Nel secondo set il moldavo ha rimontato da 1-4 a 4-4, per poi riscivolare irrimediabilmente in svantaggio (4-8). Deleraico nel terzo parziale ha preso coraggio (3-1), ma è stato raggiunto e superato (3-4). Ha lottato fino al 7-7, poi si è arreso. “l’incontro si è subito ben indirizzato con le vittorie di Bobocica e Mutti e poi è stato tutto più semplice, queste partite sono pericolose, se non affrontate col giusto piglio e precisione, abbiamo fatto quanto era nelle nostre potenzialità” ci dice il presidente Guglielmo Bellotti

Score dell’incontro

Mihai Bobocica - Vitali Deleraico 3-0 (11-9, 11-6, 11-5)

Leonardo Mutti - Gianluca Austria 3-0 (11-1, 11-2, 11-5)

Paul Armand Lavergne - Amine Kalem 3-1 (11-5, 5-11, 11-4, 11-2)

Leonardo Mutti - Vitali Deleraico 3-0 (11-5, 11-5, 11-7)