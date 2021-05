Sport



Bella trasferta per i piloti dell'RC Model Massa

martedì, 11 maggio 2021, 08:53

Una bella trasferta per i piloti dell'RC Model Massa per il trofeo Montech, sul mini autodromo di Fontanellato (PR); splendida anche la giornata con un caldo sole quasi estivo. Sei i piloti divisi su tre categorie differenti: A.Biggi e D.Selvini nella modificata elettrico 1/10, M.Mazzanti nella stock 13.5, mentre M.Nappi, G.Casti, G.Baldoni nella categoria due ruote motrici anteriori.



Considerando l'ottimo livello della competizione, tutti si sono comportati bene dando il massimo per ben figurare: A.Biggi si è piazzato secondo, Selvini quarto nella finale B, Mazzanti quarto finale B 13.5 e nella combattutissima 2wd con i 10 piloti della finale in poco più di 0,5 secondi si sono piazzati nell'ordine settimo Nappi, ottavo Casti, nono Baldoni.



Giornata conclusa con una bella foto di gruppo ad immortalare un'altra esperienza positiva lontano dalla pista di casa. Alla fine tutti contenti in nome del divertimento e della compagnia.