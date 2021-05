Sport



Campionato di Serie C2 girone A, secondo concentramento: l’Apuania Carrara Tennistavolo è terza a Pisa

lunedì, 10 maggio 2021, 11:37

Domenica, 8 maggio si è svolto a Pisa il secondo concentramento della prima fase del campionato di serie C2 per l’Apuania Carrara Tennistavolo . Il primo concentramento, si era svolto , domenica scorsa a Cascina.

La società carrarese era stata inserita nel girone A, assieme alle squadre di Viareggio, Pisa, Cascina, Lucca e Livorno.

La formula prevede, stante la nota situazione epidemiologica, gironi con format a concentramenti, dove le squadre si incontrano fra di loro una sola volta, con le prime due di ogni girone che acquisiscono il diritto a partecipare ad una seconda fase, utile per la promozione in serie C1.

La formazione carrarese ha inserito nella rosa molto giocatori: Daniele Di Leva, Masaaki Tachi, Armando Zuanigh, Giacomo Betti, Daniele Volpi, Marco Campanini e Yin Hi Hong, con allenatore Massimo Petriccioli. Per il secondo concentramento della prima fase, di domenica 09 maggio, il coach Massimo Petriccioli ha deciso di utilizzare Masaaki Tachi, Armando Zuanigh e Daniele Di Leva.

Alle ore 10 è iniziato l’incontro per l’Apuania Carrara l’incontro contro il Lucca. Il match ha avuto, fin da subito, un inizio non positivo, con Masaaki Tachi che è stato rapidamente sconfitto per 3 a 0 (4,11,7) da Lorenzo Godio. Nella seconda partita Daniele Di Leva riportava, temporaneamente, l’incontro in parità battendo per 3 a 0 (9,9,9,) Giacomo Nottolini. Nella terza partita Armando Zuanigh cedeva per 3 a 0 (3,10,9) a Nicola Maffei. Sul due a uno per Lucca scendevano in campo Daniele Di Leva e Lorenzo Godio e quest’ultimo, sotto di due set, recuperava fino a vincere 3 a 2 ( -2,-6, 5,9,7). L’ultima partita registrava la sconfitta, per 3 a 0 (0,8,5) di Masaaki Tachi contro Nicola Maffei e, con essa, il 4 a 1 finale a favore di Lucca.

A seguire, alle ore 13, avrebbe dovuto iniziare l’incontro col Viareggio, che però si è presentato in campo con una squadra incompleta e, come conseguenza, ha perso l’incontro, a tavolino, per 5 a 0 .

Nella classifica generale del girone, alla fine del secondo ed ultimo concentramento, il team apuano si è classificato al terzo posto; ricordiamo, che per regolamento, solo le prime due accedevano alla fase finale che, successivamente, determina le squadre promosse alla Serie C1 nazionale.

“Abbiamo disputato 5 incontri, con 3 vittorie e 2 sconfitte, come squadra va bene, ma personalmente non sono contento, non ho giocato bene, non ho fornito l’aiuto che pensavo ai miei compagni” ” ci dice Masaaki Tachi, “potevamo fare meglio col Lucca, ma oggi non era la giornata giusta” chiosa Massimo Petriccioli.

Risultati degli incontri del secondo concentramento

Apuania Carrara - Lucca 1 4

Viareggio -Carrara 0 5 (non disputata)

Pisa - Livorno 4 0

Lucca - Pisa 4 2

Viareggio - Cascina 0 5 (non disputata)

Livorno - Cascina 1 4

Classifica del girone dopo il secondo concentramento

Cascina 10

Lucca 8

Apuania Carrara 6

Pisa 3

Livorno 2

Viareggio 0