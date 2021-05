Sport



Dopo 4 ore e 40' finisce sul 3-3 fra Messina e Apuania Carrara Tennistavolo

giovedì, 6 maggio 2021, 08:39

È terminata sul 3-3 la gara più importante della regular season della serie A1 maschile fra il Messina e l'Apuania Carrara.

Al centro del tennistavolo di Villa Dante l'equilibrio è stato estremo. Dopo quattro ore e 40' di lotta, entrambe le squadre hanno conquistato 13 set e sono stati 15 punti (252 contro 237) a far pendere la bilancia a favore dell’Apuania Carrara, che finirebbe in testa in caso di arrivo in classifica a pari punti. Bravissimo per Carrara Aleksander Shibaev (nella foto) autore di due punti.

Si è iniziato subito con i fuochi di artificio con la sfida fra il rientrante João Monteiro ed Aleksander Shibaev. Il portacolori carrarese si è portato subito sul 3-1 e il portoghese ha pareggiato (3-3), per poi scattare dal 4-4 al 7-4 e procurarsi quattro set-point (10-6 e 11-10), tutti annullati. Il quinto (12-11) gli ha sorriso, grazie alla retina. Alla ripresa Shibaev è scattato sul 4-0, dal 5-1 è stato riavvicinato (5-4) e ha riallungato (8-4). È salito a tre palle set (10-7) e ha chiuso alla prima.

L’apuano ha poi dominato il terzo parziale (7-2) e sul 10-3 l'ha mandato subito in archivio. Monteiro ha provato a reagire nel quarto set (2-0 e poi 4-1), ma dal 5-2 ha subìto un break di 7-0 (5-9). Shibaev ha avuto quattro match-point (10-6) e al secondo si è imposto. Uno a zero per Carrara. Nel secondo singolare Alexey Liventsov è risalito da 1-3 a 4-3 e Andrea Landrieu dal 4-5 all'8-5. Quattro setpoint (10-6) per lui, che ha sfruttato il terzo.

Il francese ha continuato a macinare punti (6-1), ha conservato il margine (8-3) ed è andato a prendersi il set. Landrieu è stato travolgente anche nella terza frazione (7-1) e non ha lasciato scampo all'avversario. Uno pari. Nel terzo singolare Mihai Bobocica ha preso il largo (10-1) e ha completato l'opera agevolmente. L'atleta carrarese ha proseguito a dettare il ritmo (5-2) e Rech Daldosso lo ha raggiunto (5-5). Dal 6-6 si è issato sull'8- 6 e poi a tre set-point (10-7), flippando positivamente con il rovescio alla prima chance.

Sul due a zero Rech ha reagito, portandosi rapidamente sul 7-2 e, sul rientro di Bobocica (7-6), ha ampliato il vantaggio e sul 10- 7, con un flip di diritto sul tavolo, ha accorciato le distanze. Rech Daldosso, nel quarto set non ha allentato la pressione portandosi sul 5-1, la reazione del carrarese era importante e si portava sul 10-6 con un filotto di otto punti consecutivi , purtroppo Bobocica ha mancato i quattro match-point, ne ha cancellato uno (10-11) al suo rivale, ma non in secondo su 11-12 . Alla "bella" il beniamino di casa ha calato il poker (4-0) e ha cambiato campo sul 5-2. Dal 6-3 si è ritrovato in scia Bobocica (6-5), è ripartito (9-6) e sui tre match-point (10-7) ha prevalso al primo. Due a uno per Messina.

La quarta partita, si è disputata, fra i vincitori dei primi due singolari, Landrieu ha subito spinto (6-2), è stato recuperato da 8-3 a 8-8 e si è guadagnato due set-point (19-8), concretizzando il primo. Nel secondo parziale Shibaev è scappato (6-3), il transalpino lo ha raggiunto (7-7), ma Shibaev ha capitalizzato gli ultimi punti. Al ritorno al tavolo è stato il portacolori apuano a prendere un buon margine (5-1) e a mantenerlo fino al 10 -6 ed è stato bravo ad approfittare della prima opportunità a suo favore. Il carrarese ha insistito (5-1) , è stato risucchiato (5-5), ha riassunto il comando (7-5) ed è stato sopravanzato (7-8).

Il francese ha avuto un set-point (10-9), salvato, come anche il primo match-point (11-10) di Shibaev, che al secondo (12-11) ha confezionato la sua doppietta. Due pari. Tra Bobocica e Monteiro, nella quinta partita, il carrarese ha premuto sull'acceleratore (6-1) e, sulla risalita di Monteiro (7-5), ha conquistato cinque palle set (10-5) e alla seconda è stato efficace. Il portoghese si è riscattato , nel secondo set (4-1) e ha dato ulteriore concretezza alla sua fuga (7-2), completandola al secondo set-point.

Nel terzo parziale Bobocica ha ribaltato il punteggio dal 2-4 al 10-4 e alla seconda chance ha concluso. L'azzurro ha stretto ancora la morsa del suo gioco (5-1) e il mancino di Lisbona si è divincolato bene, riportandosi dal 7-3 al 7-7 e dal 7-8 al 10-8. I due set-point sono sfumati, il match-point (11-10) di Bobocica anche. Sul 12-11 Monteiro ha rinviato il verdetto alla "bella".

L'atleta dell'Apuania è stato recuperato dal 5-2 al 5-4 e dal 6-4 al 6-7. Ha riassunto la testa (9-7) e ha conquistato due altri match-point (10-8). Il primo gli è bastato. Tre a due per Carrara. Nell'ultimo singolare, il tecnico carrarese, Alessandro Merciadri, ha sostituito Alexey Liventsov con Leonardo Mutti e si è dunque giocato il secondo derby italiano. Rech Daldosso è stato rimontato da 4-2 a 4-5 ed è tornato a guidare (7-5).

Dal 7-9 il mancino carrarese ha vinto tre punti consecutivi (10-9). Il messinese ha salvato il setpoint e anche il secondo (11-10), ne ha avuto uno a sua svolta (12-11) e lo ha colto al volo. Quest’ultimo anche nel secondo parziale ha condotto (5-3) e Mutti lo ha superato (8-5) e si è portato a tre se-point (10-7), terminando al primo.

Nella terza frazione Rech Daldosso è stato avanti per 3-1 e Mutti per 5-3, prima della nuova parità (5-5). Dall'8-8 il pongista messinese è salito a due palle set e alla seconda ha colpito. Ancora Rech ha condotto (5-2) e ha incrementato (7-3), tuttavia Leonardo Mutti ha ricucito il gap e ha effettuato il sorpasso (9-7). Suoi i due set-point (10-8) e si è andati al quinto. Rech Daldosso ha comandato sul 4-2 e Mutti lo ha riagganciato su 4-4. Il bresciano è salito sul 7-5 e poi sul 9-6. Ha avuto a disposizione due palle match e la prima ha mandato il confronto in archivio. Tre pari , 13 set pari, e 252 punti per Carrara contro i 235 di Messina.

“Sono contento della prestazione della squadra, Messina è un ottimo team, ho visto molto bene Aleksander Shibaev; mi spiace per Bobocica, ma conoscendolo è il primo ad essere dispiaciuto di se stesso, per la mancata vittoria su Rech, ma ancora non abbiamo fatto niente andiamo avanti step by step e alla fine vedremo” dice il presidente Guglielmo Bellotti.

In classifica Messina è leader con 17 punti, davanti ad Apuania Carrara (15), A4 Verzuolo (13), Marcozzi (10), Il Circolo Prato 2010 (9), TT Reggio Emilia e TT Norbello (7), Sant’Espedito Napoli (6), Aoni Milano Sport (4), Cus Torino (2) e TT Vigevano Sport (0). Apuania, TT Reggio Emilia, Sant’Espedito, Milano Sport e Cus Torino hanno una partita in meno e Il Circolo Prato 2010 e TT Norbello due in meno.