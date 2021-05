Sport



Fabrizio Vignali candidato alla presidenza paralimpica

venerdì, 7 maggio 2021, 18:50

di donatella beneventi

Il Comitato Italiano Paralimpico ha comunicato i due candidati alla carica di presidente nazionale e ,per la prima volta, Massa Carrara è presente con Fabrizio Vignali, campione paralimpico di triathlon, malato di sclerosi multipla, ha vinto due Mondiali paralimpici di duathlon e un Europeo nel giro di due anni (2009 e 2010). È stato tra i primi atleti ad aver dato vita al paraduathlon in Italia.



La sua storia si mescola con quella di alcune grandi vecchie glorie del podismo, come Pippo Cindolo, Lucio Gigliotti, l'amico-rivale Stefano Mei e Alessandro Lambruschini (bronzo alle Olimpiadi di Atlanta '96 nei 3000 siepi), che conosceva fin dai tempi dei Giochi della gioventù e che diventerà poi il suo allenatore. Nel 2011 decide di cimentarsi con il triathlon, non quello per atleti disabili (paratriathlon) bensì quello a cui partecipano tutti, al suo attivo vanta due Elbaman 73 e due Ironman 70.3 Italy. Dal 2015 non gareggia più ma è sempre stato molto attivo all'interno del Comitato, che lo hanno portato alla candidatura di questi giorni.



"Sono molto lusingato per questa candidatura - dice Vignali contattato dalla Gazzetta - conosco il mondo dello sport paralimpico dall'interno, ho vissuto in prima persona la fatica, i momenti di sconforto ma anche la gioia e la carica che ti dà il conseguimento di un risultato che può essere una medaglia, ma è innanzitutto l'aver superato il limite della disabili. C'è tanto da lavorare per costruire in Italia a partire da un ambiente sportivo accogliente e organizzato: nel corso della mia carriera, ho avuto modo di viaggiare e di conoscere realtà molto diverse dalle nostre: noi siamo ancora indietro, rispetto ad altri paesi, dove lo sport e gli eventi paralimpici collegati, sono allestiti perfettamente e dove si presta la massima attenzione a valori come l'inclusione e il supporto psicologico dello sport verso i disabili".



"Se fossi eletto - conclude - sicuramente porterei tutta la mia esperienza in questo senso, pur rendendomi conto che il momento storico è assai complesso, la pandemia ha sviato l'attenzione su questi temi ed effettivamente i disabili , rispetto agli altri, hanno sofferto molto delle restrizioni, che li hanno penalizzati fisicamente e psicologicamente: il 25 maggio prossimo, a Roma, ci sarà la designazione, nel caso, sarebbe la prima volta in assoluto per un apuano, non è mai successo,nemmeno a livello regionale e per il territorio, quindi, un motivo di orgoglio. Da parte mia, che non sono un politico, posso dire che nevl mio cuore ci sono tutti i giovani atleti disabili e per loro vorrei lavorare e costruire".