I piccoli schermitori tornano sul podio

lunedì, 3 maggio 2021, 22:26

A oltre un anno dall’ultima competizione, è arrivato finalmente anche per gli schermitori più giovani il momento del ritorno all’agonismo: lo scorso week-end si è infatti svolta a Carrara presso il padiglione D del complesso IMM - Carrarafiere la Prova Regionale del Campionato Italiano GPG di scherma, che comprende tutti i giovanissimi atleti delle cat. U14.

Presente al torneo “in casa” anche il Club Scherma Apuano con una nutrita rappresentanza: 8 schermitori e schermitrici impegnati tra le gare di spada e di fioretto. Ottimo il risultato, che vede la finale a otto di spada riempita per metà dai colori apuani: il giovane spadista Alessandro Baccigalupi classe 2009, calca il terzo gradino del podio nella gara cat. Giovanissimi di sabato 1° maggio, seguito dai coetanei Giulio Conti, 5° classificato, Leonardo Mariani, 6° classificato, 7° Lorenzo Correnti.

Il giorno successivo, nella gara di fioretto maschile, è nuovamente il turno di Giulio Conti, che dopo il bel risultato ottenuto nella spada vince il bronzo nel fioretto, sempre cat. Giovanissimi. Positiva anche la partecipazione degli altri agonisti carraresi U14, Gaia Lazzarotti, impegnata sia nella spada che nel fioretto, la fiorettista Maria Cannas e gli spadisti Tommaso Tognoli e Gabriele Micieli.

Dopo il ritorno in gara dei colleghi più grandi, anche questo weekend ha rappresentato un momento di esperienza, di divertimento e di ritorno graduale ad una parvenza di normalità per i giovanissimi atleti, che durante tutta l’emergenza Covid hanno continuato ad allenarsi, prima on-line e poi nuovamente in presenza, senza mai perdere l’impegno e l’entusiasmo per il proprio sport, nonostante tutte le difficoltà di un periodo così delicato. Lo Staff tecnico del Club Scherma Apuano torna così all’attività quotidiana di sala con molti nuovi spunti di lavoro, per preparare al meglio l’attività in vista dei prossimi appuntamenti agonistici, previsti per gli U14 per l’autunno 2021.