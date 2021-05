Sport



L'Apuania Carrara Tennistavolo raggiunge la finale scudetto battendo in semifinale il Verzuolo per 4 0

lunedì, 31 maggio 2021, 13:02

Sabato 29 maggio, alle 17, al Palasport di Avenza di Carrara si è svolta la semifinale scudetto, che ha visto l'Apuania Carrara Tennistavolo affrontare il TT Verzuolo, squadra quarta arrivata al termine della stagione regolare.

L'incontro è stato diretto dagli arbitri Luca Mariotti (Montecatini) e Stefano Palagi (Viareggio) L’Apuania Carrara ha superato sul campo per 4-0 il TT Verzuolo ed ha, così, conquistato il diritto di disputare la finale . Nel primo singolare si sono incontrati Mihai Bobocica (nro 2 del ranking nazionale) e Andrea Puppo (nro 9 del ranking). Nel primo set Bobocica ha allungato (6-2) e, dopo il recupero di Andrea Puppo dall’8-4 all’ 8-7, dal 9-8 è salito a due set-point e ha sfruttato il primo. Nel secondo parziale l'atleta ospite dal 2-6 ha operato l’aggancio (6-6), ma Bobocica ha ripreso margine (9-6) e ha chiuso.

La terza frazione è stata la più equilibrata, con il portacolori carrarese prima avanti (3-1) e poi all'inseguimento (4-6) e capace di conquistare dal 9-9 gli ultimi due punti. Aleksandr Shibaev ha raddoppiato il vantaggio degli apuani contro un buon Mattia Garello (n.ro 68 del ranking nazionale), che è rimasto in partita nel primo set fino al 5-5, nel secondo fino al 9-9 (risalendo da 3-7 a 7-7) e nel terzo fino al 5-5. Nel terzo singolare Leonardo Mutti (nro 5 del ranking nazionale) ha affrontato Daniele Pinto (nro 8 del ranking nazionale), l'atleta piemontese è scattato subito avanti (3-0), è stato avvicinato da Leonardo Mutti (5-4) e dal 6-5 è volato a cinque set-point (10-5), concretizzando il primo.

Nel secondo set Mutti è partito benissimo (4-1) e ha insistito (7-3). Dal 7-5 è andato a prendersi il pareggio. Nel terzo parziale Mutti dal 5- 5 si è issato sul 9-5 e sul 10-7 non ha faticato a imporsi alla prima chance. Al ritorno al tavolo il carrarese è parso rinfrancato (5-1), ma Pinto, con un break di 5-0, ha ribaltato la situazione (6-5), Leonardo Mutti, non si è disunito e, ha riassunto il comando del set (9-7) e ha conquistato il terzo punto per i propri colori. Sul 3-0 Alexey Liventsov ha sostituito il connazionale Aleksandr Shibaev ed ha affrontato Andrea Puppo.

Nel primo set il russo di Carrara è schizzato in testa (4-1), Puppo lo ha sopravanzato con un filotto di 4-0 (5-4) e dal 6-6 ha guidato fino al termine. Nel secondo parziale il carrarese ha recuperato da 0-2 a 5-3, è stato rimesso nel mirino (5-5) e dal 7-7 ha allungato fino a conquistare il set. Alla ripresa del gioco Liventsov ha rimontato da 3-5 a 7-5 ed è stato risucchiato dal 9-6 al 9-9. Il set-point è stato suo, come anche la chiusura immediata.

Sul parziale di due set ad uno per Liventsov il portacolori verzuolese ha reagito conquistando, in un set molto equilibrato, il quarto parziale per 11 a 9, rinviando così, al quinto set, la decisione della partita. Nell'ultimo parziale Liventsov è partito benissimo (5-1) e non si è più fermato fino a conquistare l'ultimo punto per 11 4. Queste le dichiarazioni a caldo del presidente Guglielmo Bellotti "ringrazio tutti i ragazzi: Lavergne, Bobocica, Mutti, Shibaev e Liventsov per le buone e costanti prestazioni offerte durante tutto il campionato, prestazioni che ci hanno permesso di arrivare all'ultimo atto; desidero altresì ringraziare gli sponsor, l'amministrazione comunale, il presidente del Coni provinciale, in quanto tutti, a vario titolo, ci hanno manifestato la loro vicinanza".

Mihai Bobocica - Andrea Puppo 3-0 (11-8, 11-7, 11-9)

Aleksander Shibaev - Mattia Garello 3-0 (11-6, 11-9, 11-6)

Leonardo Mutti - Daniele Pinto 3-1 (5-11, 11-6, 11-7, 11-7)

Alexey Liventsov - Andrea Puppo 3-2 (9-11, 11-7, 11-9, 9-11, 11-4)