L'Apuania Carrara Tennistavolo torna in... campo sabato contro Vigevano

venerdì, 7 maggio 2021, 11:40

Sabato 8 maggio alle 18 al palasport di Avenza di Carrara (rigorosamente a porte chiuse nel rispetto della nota situazione epidemiologica), l’Apuania Carrara Tennistavolo, archiviata la difficile e impegnativa doppia trasferta Sardegna-Sicilia, e nella quale ha conseguito una vittoria (Cagliari) ed un pareggio (Messina) affronterà il TT Vigevano, già retrocesso, che può contare su tre giocatori di buon livello. (Il moldavo Vitali Deleraico, Nicholas Frigiolini (n.ro 50 del ranking nazionale) e il naturalizzato Kalem Mohammed Amine (n.ro 100 del ranking nazionale) e pertanto la formazione lombarda non è da sottovalutare.

La formazione carrarese scenderà in campo con la ferma intenzione di portare a casa una vittoria, ma si sa che spesso i testa coda, se non affrontati con la giusta applicazione e tensione mentale possono creare sorprese, i libri sportivi sono pieni di queste situazioni, per questo motivo nell’ambiente della società apuana regna la prudenza e cautela. Abbiamo chiesto al tecnico e al presidente del sodalizio apuano alcune valutazioni sul campionato: “Sono contento di come è andata questa complessa doppia trasferta e di come si sono comportati tutti i ragazzi sia contro Cagliari che contro Messina, ora necessita pensare all’incontro con Vigevano e cercare di recuperare le energie spese, la concentrazione deve essere massima” ci dice il tecnico Alessandro Merciadri; “ritengo che tutti stiano facendo ampiamente la propria parte, sono soddisfatto di Bobocica, Liventsov, Shibaev, Mutti e Lavergne, e massimo rispetto per gli avversari di turno, che sabato saranno gli atleti di Vigevano” chiosa Guglielmo Bellotti".