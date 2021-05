Sport



L’Apuania Carrara Tennistavolo travolge Verzuolo 4 a 0

lunedì, 17 maggio 2021, 20:24

L’Apuania Carrara Tennistavolo, domenica alle ore 17, ha incontrato a Verzuolo la locale squadra e si è imposta per 4 a 0. La squadra piemontese è scesa in campo con una formazione priva di due titolari: Andrei Putuntica e Daniele Pinto (risentimento muscolare) sostituiti da Mattia Garello (n.ro 67 del ranking nazionale) e da Marco Torta (n.ro 166); la società carrarese è scesa in campo con Alexej Liventsov, Leonardo Mutti (n.ro 6 del ranking nazionale) e Mihai Bobocica (n.ro 1).

Nel primo singolare Alexey Liventsov è scattato dal 5-5 per andare a prendersi il primo set contro Andrea Puppo. Nel secondo è stato travolgente e dal 2-1 ha ottenuto nove punti consecutivi. Il genovese ha trovato un pronto riscatto (7-3) e, dopo essere stato raggiunto (7-7), si è messo in tasca gli ultimi quattro scambi. Nel quarto parziale Liventsov è risalito da 3-5 a 8-5 ed è stato a sua volta recuperato (8-9). Sul 9-9 si è procurato un match-point e lo ha sfruttato.

Nella seconda partita Leonardo Mutti ha battuto Mattia Garello per 3 a 0 (9,2,8), nel primo set è volato sul 5-1 e poi sul 10-2 e ha chiuso con il fiatone, dopo che Mattia Garello gli aveva annullato sette set-point (10-9). Nel secondo parziale il carrarese ha riallungato (7-1) e sul 10-2 questa volta è stato subito efficace. Nel terzo Garello ha rimontato da 1-4 a 6-6 e dal 7-7 si è visto scappare definitivamente l'avversario. Due a zero per Carrara. Marco Torta, protagonista del titolo italiano a squadre Under 21, ha esordito nel massimo campionato e ha avuto un battesimo del fuoco, opposto a Mihai Bobocica, che nel primo set non gli ha lasciato scampo.

Nel secondo il verzuolese si è difeso meglio, riducendo il gap da 1-8 a 4- 8 e, sul 6-10, annullando le prime due palle set. Anche nella terza frazione non ha sfigurato, cedendo però al primo dei cinque match-point del rivale. Nella quarta partita si sono fronteggiati Andrea Puppo e Leonardo Mutti, l’apuano è partito molto forte (8-1) e il primo set è stato facilmente suo. Puppo ha replicato (5-2) e, dopo aver subìto l'aggancio (6-6), dal'8-8 ha messo a segno lo spunto per pareggiare la situazione.

Nel terzo parziale il portacolori del Verzuolo dal 2-2 ha sempre condotto fino alla fine. Nel quarto set Mutti si è così trovato a inseguire, e dall'1-3 ha infilato un break di 6-0 impattando il computo dei set. Alla "bella" Mutti ha cambiato campo sul 5-1 e ha preso il largo sull'8-2 e sul 10-3, regalando vittoria e primato all'Apuania nella regular season.

Dopo l’incontro di Verzuolo sono state anche definiti gli accoppiamenti delle semifinali play-off, che si disputeranno nei giorni del 28 o 29 maggio, che saranno: Messina - Prato e Apuania Carrara - Verzuolo.

“La regular season si è conclusa , ora tutto ricomincia da zero, l’importante è rimanere concentrati fino alla fine, poi tireremo le somme" dice un pragmatico Guglielmo Bellotti. "Sono contento dell’andamento della stagione e di come i ragazzi hanno giocato finora” afferma Alessandro Merciadri.

Tabellino dell’incontro

Andrea Puppo - Alexey Liventsov 1-3 (7-1, 1-1, 11-7, 9-11)

Mattia Garello - Leonardo Mutti 0-3 (9-11, 2-11, 8-11)

Marco Torta - Mihai Bobocica 0-3 (2-11, 6-11, 5-11)

Andrea Puppo - Leonardo Mutti 2-3 (3-11, 11-9, 11-7, 8-11, 4-11)