Sport



Lo sfogo del campione Fabrizio Vignali nelle cui mani sfuma il sogno di diventare presidente Cip

giovedì, 27 maggio 2021, 12:04

di francesca vatteroni

"Qual è la vera vittoria, quella che fa battere le mani o battere i cuori?" chiedeva Pier Paolo Pasolini. Gli risponde Fabrizio Vignali, il maratoneta carrarese e massese di adozione, campione mondiale ed europeo affetto da sclerosi multipla, in corsa fino a due giorni fa per la presidenza del Comitato Italiano Paraolimpionico:" Non è una sconfitta. Non bisogna mai arrendersi, bisogna lottare e andare avanti. Massa-Carrara ha avuto l'orgoglio e il privilegio di stare lì". Fabrizio Vignali ha perso per 50 voti contro i soli 3 voti che ha ricevuto, lasciando la mano al confermatissimo Luca Pancalli, praticamente quasi "padre" del Comitato essendo stato nel 2000 presidente della Federazione Italiana Sport Disabili (FISD) che poi grazie al suo contributo determinante, con legge dello stato, diventa Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e in cui poi dal 2005 viene confermato ininterrottamente presidente. Attualmente, per spiegare il funzionamento e fare un po' di storia dell'ente sportivo, con la recente riforma del 2018, la legge prevede da adesso in poi un massimo di tre mandati e con questa vittoria Luca Pancalli si può considerare al suo primo mandato.

"Aveva tutti dalla sua parte-racconta con un pizzico di amarezza Fabrizio, appena tornato da Roma dove è andato per sfidare il temibile avversario, accompagnato da Vittorio Cucurnia presidente provinciale del Coni-lui parla bene di politica, io parlo bene di sport. Lui aveva tutti i suoi uomini lì, tutti i dirigenti che lo hanno votato di nuovo, io non conoscevo nessuno. Non potevo fare niente, mi hanno battuto le mani ma politicamente ho perso. Certamente non mi ricandido più, era già tutto preparato. Però posso dire di avere portato i miei colori, quelli della mia provincia e ho portato un messaggio per chi non sta bene, di continuare a lottare e di non fermarsi. Si torna a casa ma è stata una bella partita. Poteva essere magico ma serviva qualcosa di più della magia".

Fabrizio ha dunque fatto battere il cuore e Pancalli le mani, ma c'è chi la partita l'ha persa. Lo racconta Fabrizio stesso con parole accorate:"Ho capito che nelle mie città c'è qualcosa che non funziona. Non ho ricevuto nessuna telefonata né prima né dopo, non ho ricevuto una pacca sulla spalla, né una stretta di mano, niente, da parte di nessuna istituzione del territorio, eppure portavo la nostra bandiera, di Massa e di Carrara. E pensare che Pancalli è stato subissato subito di telefonate, Virginia Raggi compresa!".

Si è sentito abbandonato Fabrizio: "Umanamente non si fa così!-si rammarica-Perché la persona umana ti capisce, ti viene incontro e cerca di starti vicino: le istituzioni avrebbero dovuto almeno farsi sentire. L'unico che mi ha sollevato il morale è stato Luigi Benedetti-ha rivelato Fabrizio riferendosi all'ex velocista campione apuano conosciuto tanti anni fa, nel 1980 a Milano durante una campestre-Luigi è un uomo che capisce, mi ha subito chiamato. Mi fa piacere e mi inorgoglisce conoscere una persona di questo spessore: tutto il resto è il buio".

Il Coni toscano però gli è stato vicino e Vittorio Cucurnia ha parole di incoraggiamento: "Il Coni Toscana è rimasto colpito dal coraggio di questo ragazzo che ha perso contro una corazzata. Siamo soddisfatti perché abbiamo perso ma con onore. Pancalli-ha commentato Cucurnia- ha goduto di una maggioranza trasversale e radicata, è stato premiato per un lavoro lungo e importante. Fabrizio non portava una grande esperienza di gestione, ma sportiva perché ha vinto mondiali e ori olimpionici e il paraolimpionico è cresciuto tanto negli anni, ma rispetto ad altri paesi è indietro ed è un sistema perfettibile. E' stato un sogno-ha concluso il presidente provinciale del Coni-ci riproveremo tra quattro anni. Ora, per quattro anni c'è Pancalli".