Massimo Petriccioli soddisfatto per i ragazzi della C2 Apuania Carrara Tennistavolo

lunedì, 3 maggio 2021, 22:33

Domenica, a Cascina, è iniziato il campionato di serie C2 per l’Apuania Carrara Tennistavolo, tale campionato determinerà le ammesse alla serie C1 nazionale.

La società carrarese è stata inserita nel girone A, assieme alle squadre di Viareggio, Pisa, Cascina, Lucca e Livorno. La formula prevede, stante la nota situazione epidemiologica, un format a concentramenti, dove le squadre si incontreranno fra di loro una sola volta.

La formazione carrarese ha inserito nella rosa molto giocatori : Daniele Di Leva, Masaaki Tachi, Armando Zuanigh, Giacomo Betti, Daniele Volpi, Marco Campanini e Yin Hi Hong, con allenatore Massimo Petriccioli. Il primo concentramento, come già detto, si è tenuto, domenica, a Cascina, vediamo nel dettaglio come è andato il team carrarese.

Alle ore 10 è iniziato l’incontro contro la formazione pisana, e l’ Apuania Carrara si è imposta con secco 4 a 0, autori della brillante prestazione sono stati : Daniele Di Leva, autore di due punti, che si è imposta su Pietro Fara per 3 a 1 ( -9,5,6,11) e su Stefano Lischi per 3 a 0 ( 0,11,4); Armando Zuanigh vincitore su Stefano Lischi per 3 a 2 (-10,-3,9,5,9) e Masaaki Tachi che si è imposto su Pietro Bellomini per 3 a 2( 4,- 6,11,-9,10).

A seguire, alle ore 13, è iniziato il secondo incontro contro il TT Livorno, la squadra carrarese lasciava prudenzialmente a riposo Armando Zuanigh, per un risentimento muscolare, e lo sostituiva con Giacomo Betti. L’incontro vedeva il team apuano imporsi per 4 a 0: con un punto a testa, di Giacomo Betti, che si è imposto 3 a 1 su Truono (-7,2,6,5), e Masaaki Tachi vincitore per 3 a 2 (-8,-8,11,4,6) sul giovane Sirio Meloni , completava il poker Daniele Di Leva che batteva, sempre per 3 a 0, Alessio Daini (5,7,4) e Truono (5,5,5).

Alle ore 15,30 iniziava il terzo incontro, contro la forte formazione del Cascina, che si aggiudicava l’incontro per 4 a 1, il punto della bandiera è stato riportato da Daniele Di Leva vittorioso su Marco Del Guasta per 3 a 2 (-10,-6,6,11,8), a secco Giacomo Betti sconfitto, per 3 a 0, sia da Alessio Bersezio (10,9,9) che da Marco Del Guasta (7,5,3), sconfitta, anche per Masaaki Tachi, per 3 a 2 (9,6,-4,-4,-3), contro Marco Mondini.

“Abbiamo vinto due incontri su tre, sono soddisfatto,” ci dice il tecnico Massimo Petriccioli che, con riferimento ai singoli, afferma “Daniele di Leva ha giocato bene e non ha perso una partita; Masaaki Tachi è andato a corrente alternata; Armando Zuanigh quando ha giocato ha fatto bene la sua parte; Giacomo Betti è mancato di lucidità in alcuni fasi finali. Ora dobbiamo focalizzarci sul prossimo concentramento, di sabato prossimo a Pisa, nel quale affronteremo Lucca e Viareggio“ Risultati degli incontri del primo concentramento Cascina - Lucca 4 1 Apuania Carrara - Pisa 4 0 Viareggio -Livorno 0 4 Pisa - Cascina 0 4 Lucca - Viareggio 4 1 Livorno - Apuania Carrara 0 4 Apuania Carrara - Cascina 1 4 Lucca - Livorno 4 0 Viareggio - Pisa 3 3 Classifica dopo il primo concentramento Cascina 6 Lucca 4 Apuania Carrara 4 Livorno 2 Pisa 1 Viareggio 1