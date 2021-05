Matilde Bellatalla solo terza, ma soddisfatta della sua prova

Altri articoli in Sport

giovedì, 29 aprile 2021, 09:01

Dopo una lunga pausa, collegata agli impegni della nazionale e degli atleti impegnati per le qualificazioni olimpiche, riprende per l’Apuania Carrara Tennistavolo il campionato nazionale di serie A1

martedì, 27 aprile 2021, 20:54

Una giornata ed una iniziativa, che hanno fornito anche l’occasione per perfezionare il progetto europeo di mobilità KA229 (partenariati per scambi tra scuole europee) ERASMUS PLUS

lunedì, 26 aprile 2021, 22:14

Si è concluso un fine settimana all'insegna delle gare regionali di qualificazione ai campionati italiani, con tanti atleti che si sono affrontati per approdare alla fase nazionale e con la presenza dei vertici della federazione e delle istituzioni

lunedì, 26 aprile 2021, 22:11

Si sono svolti, nei giorni scorsi, a Terni,i campionati italiani juniores di tennistavolo. L’Apuania Carrara Tennistavolo era presente alla competizione nazionale con Giacomo Palomba (2003), che si era qualificato attraverso la selezione regionale

venerdì, 23 aprile 2021, 17:22

Purtroppo per Mihai Bobocica (n 123 del ranking mondiale) è arrivata la prima sconfitta, e con essa l’eliminazione dal tabellone ad eliminatoria diretta nel Torneo Europeo di qualificazione Olimpica di tennistavolo, che si stanno svolgendo, a Guimarães, in Portogallo

venerdì, 23 aprile 2021, 09:25

Buone le notizie che giungono da Guimarães (Portogallo), Mihai Bobocica (n123 del ranking mondiale) ha fatto tripletta nel gruppo C del Torneo Europeo di Qualificazione Olimpica di Guimarães, in Portogallo, accedendo, come primo classificato del girone, al tabellone ad eliminatoria diretta