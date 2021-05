Sport



domenica, 16 maggio 2021, 20:19

Play-off femminili di serie B per l’Apuania Cararra Tennistavolo “rosa” validi per la promozione in serie A2. Una vittoria, un pareggio ed una sconfitta.

Si sono svolti sabato e domenica al Palatennistavolo di Terni i play-off femminili di serie B, validi per la promozione in serie A2. Al via, erano presenti, 16 team provenienti da tutta la penisola, suddivisi in 4 gironi da 4, con formula di svolgimento all’italiana, i quattro team vincenti di ogni girone acquisivano la promozione in serie A2.

L’Apuania Carrara (testa di serie n.ro 4) è stata inserita nel girone P assieme alla squadra sarda della Muraverese (testa di serie n.ro 3), alla squadra veneta del Colognola ai Colli (testa di serie n.ro 1 ) e al Prato (testa di serie n.ro 2). L’incontro iniziale del sabato alle ore 12 opponeva la squadra carrarese al forte Colognola ai Colli.

Nella prima partita Iona Corburean batteva Franca Silvestri (nro 173 del ranking nazionale) per 3 a 0 (5,8,2), nella seconda partita il team lombardo si riportava in parità , grazie alla vittoria di Francesca Avesani (n.ro 53) su Pamela Bellari (nro 194) per 3 a 0 ( 5,5,5); nella terza partita Giorgia Filippi (nro 183) batteva per 3 a 0 (3,9,4) Matilde Bellatalla (n.ro 260); a seguire ci pensava Iona Corburean a riportare in parità le sorti del match, battendo, con un bel recupero, per 3 a 2 (-5,-7,7,7,8) Francesca Avesani; il team veronese si riportava avanti con Franca Silvestri che superava per 3 a 1 ( 9,-6,9,4) Matilde Bellatalla; l’ultima partita vedeva il bellissimo successo di Pamela Bellari che batteva per 3 a 0 ( 8,2,7) la forte Giorgia Filippi (nro 183) per il definitivo 3 a 3 , tra la sorpresa generale.

A seguire si disputava il secondo incontro che vedeva il team apuano affrontare il Prato, che si imponeva per 4 a 2, per l’Apuania Carrara due i punti di Iona Corburean mentre rimanevano a secco Pamela Bellari, e Matilde Bellatalla, nonostante si siano entrambe ben difese contro avversarie più forti.

L’incontro della domenica mattina, alle ore 9, opponeva il team carrarese alla Muraverese, che schierava Luana Montalbano (nro 202 del ranking), Alice Mattana (nro 141), ed Eva Mattana (nro 434).

La prima partita vedeva la vittoria di Ioana Corburean su Luana Montalbano per 3 a 1 (-9,8,4,3), uno a zero per Carrara. Nella seconda partita Alice Montalbano era opposta a Pamela Bellari e quest’ultima disputava veramente una stupenda partita, contro una avversaria molto più quotata, fino ad imporsi per 3 a 1 (7,5,-4,5), due a zero per l’Apuania. Nella terza partita Matilde Bellatalla era opposta a Eva Mattana, la giovane apuana, disputava una bellissima partita e riusciva ad imporsi per 3 a 0 ( 7,5,5).

Sul tre a zero Pamela Bellari scendeva in campo contro Luana Montalbano, e la carrarese, in fiducia per la vittoria precedente, si imponeva anche nella sua seconda partita per 3 a 0 (3,12,8) fissando così il punteggio sul 4 a 0. Al termine della due giorni umbra, il team carrarese ottiene un ottimo terzo posto nella classifica finale del girone, frutto di una vittoria (Muraverese), un pareggio (con la squadra più forte), ed una sconfitta, dimostrando di essere competitivo con tutti.

Abbiamo sentito a caldo le ragazze: Matilde Bellatalla afferma: “Una bella due giorni, le mie avversarie erano di buon livello, ho cercato di dare il massimo, queste esperienze mi aiutano a maturare, vado avanti fiduciosa anche per la bella vittoria ottenuta contro la Muraverese”; continua Pamela Bellari: “Una bella manifestazione, mi sono divertita, ho vinto tre partite sulle sei disputate, vittorie molto utili alla mia squadra, sono stanca ma soddisfatta anche per il bel pareggio ottenuto contro la squadra veneta che è salita in A2”; chiosa Ioana Corburean: “Sono contenta di come ho giocato”.

Classifica finale del girone di play off Colognola ai colli 5 (promossa in serie A2) Prato 4 Apuania Carrara 3 Muraverese 0