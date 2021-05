Sport



Rc Model Massa sugli scudi a Lucca

mercoledì, 5 maggio 2021, 08:58

I ragazzi del RC Model Massa, dopo molto tempo di sosta forzata a causa del Covid, hanno ben figurato nella gara sulla pista di Lucca per festeggiare il 39esimo compleanno dell'ASD Minicar Lucca, una gran bella realtà.



Tornando alla gara, erano presenti sei piloti del club tra cui il pupillo di 12 anni Elia, cresciuto nella pista a Massa, che ha ottenuto un brillante quinto posto assoluto di categoria; ancora meglio, nella categoria modificata 1/10, due del club a podio: terzo posto per Alessandro Biggi e secondo posto per Daniele Selvini, gran bella prova. Gli altri, più attardati ma pur sempre piazzati a centro gruppo, Mazzanti, Naldini e Tornaboni.



"Dopo tanto tempo - commenta RC Model Massa - qualche spiraglio di ripresa anche per questo sport, l'automodellismo elettrico 1/10. Il club RC Model Massa è attualmente in standby come attività per i lavori di ristrutturazione del campo scuola, ma nonostante questo ci impegneremo ha partecipare a gare fuori casa. Prossimo appuntamento domenica 9 maggio a Fontanellato (PR) per il trofeo Montech. Per info siamo su FB e Istagram".