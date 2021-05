Sport



Semifinale scudetto, Apuania Carrara affronta il Verzuolo

mercoledì, 26 maggio 2021, 16:43

Sabato alle ore 17.00, al palasport di Avenza di Carrara, l’Apuania Carrara Tennistavolo incontrerà, per la semifinale scudetto, la temibile squadra piemontese del Verzuolo. La stagione agonistica in corso prevede per le semifinali e finali scudetto incontri di sola andata, in casa della squadra miglior classificata della stagione regolare, con gli incroci seguenti : prima contro quarta e seconda contro terza.



L’Apuania Carrara è arrivata prima nella stagione regolare ed incontrerà il Verzuolo, quarto classificato, la temibile e giovane squadra piemontese durante il campionato ha ottenuto tredici punti frutto di cinque vittorie, tre pareggi e solo due sconfitte; i suoi giocatori hanno ottenuto, durante il campionato, prestazioni importanti : il moldavo Andrei Putuntica è stato capace di ottenere l’81% di vittorie (9 successi e solo due sconfitte); Daniele Pinto (nro 8 del ranking nazionale) ha conseguito il 73,3% di vittorie (11 successi e 4 sconfitte); Andrea Puppo (nro 9 del ranking nazionale) ha riportato il 50% di vittorie,(8 affermazioni e 8 sconfitte), ed infine Mattia Garello che ha il 14,3% di vittorie (un successo e sei sconfitte). La squadra apuana potrà contare sul francese Paul Lavergne che ha conseguito il 100% di vittorie (4 successi e zero sconfitte), su Leonardo Mutti capace del 90% di vittorie (9 vittorie ed una sconfitta), Mihai Bobocica (nro 2 del ranking nazionale) 85,7% di vittorie (14 successi e due sconfitte); sui russi Alexey Liventsov ed Aleksander Shibaev entrambi col 85,7% di vittorie (6 successi ed una sconfitta). L’incontro non sarà semplice e per la particolare formula dei play off, tutto ripartirà da zero, quindi sbagliare, giocare male, un incontro significa perdere una stagione, con annessi tutti i sacrifici collegati.



La giovane squadra cuneese si presenterà in campo con la spensieratezza e tranquillità di chi sa di aver raggiunto un traguardo importante e che in un incontro può accadere di tutto, di contro il team apuano può contare sull’esperienza dei suoi atleti. Abbiamo sentito qualche commento nell’ambiente carrarese prima dell’incontro: “Mi auguro si possa disputare un buon incontro, l’avversario è di spessore e di ottimo livello, non sarà facile batterlo” ci dice il presidente Guglielmo Bellotti, “gli incontri di play off sono sempre legati a mille fattori imponderabili, spesso ci sono state sorprese, siamo consci di questo”, chiosa Alessandro Merciadri. L’incontro sarà trasmesso in live streaming sul canale you tube della Federazione Italiana Tennistavolo.