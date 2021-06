Sport



Al via la terza edizione “Resceto Cup” col patrocinio della federazione ciclistica italiana

lunedì, 7 giugno 2021, 14:22

Si svolgerà domenica 13 giugno la terza edizione “Resceto Cup” organizzata dall’A.S. Dilettantistica “Resceto Cycling Club” di Massa, con gara ciclistica riservata alla categoria allievi.

La partenza è prevista alle 9.30 da via Catagina con percorso a circuito da ripetere più volte ed arrivo in località Resceto alle 12.00.

Questa la descrizione del giro da compiere per 14 volte: via Catagnina, via Oliveti, via Dorsale, via Martiri di Cefalonia, via dell’Industria, SS1 Aurelia, via Catagnina. Dopodiché, il percorso finale: SS1 Aurelia, via Maternità, via X aprile, via XXVII aprile, via Palestro, via Bassa Tambura(loc. Guadine), via Bassa Tambura (loc.Resceto).

Direttore di corsa è Bernardo Simoncini, vicedirettore Lucia Noletti, mentre la giuria è composta dal presidente Barbara Lorenzini, dal componente in moto Mario Bedini e dal giudice di arrivo Marco Verani.

La gara si avvarrà dei servizi di motostaffette, scorta tecnica FCI, personale appiedato ASA, ambulanza ed automedica.

Il ritrovo è alle 7.30 presso la pasticceria Tonlorenzi in via Aurelia n. 262 a Romagnano. Nello spazio antistante si svolgerà la riunione tecnica e verrà fatta la verifica delle licenze da Antompaoli Motocicli di Massa.

C’è ancora tempo fino all’11 giugno per le iscrizioni on line all’indirizzo: iscrizioni@segreteriagare.it ed è possibile ricevere informazioni al numero 3398435282 o consultando il sito web alla sezione http://www.segreteriagare.it/ oppure contattando l’indirizzo e-mail asdrescetocyclingclub@gmail.com

Michela Carlotti