Sport



Apuania Carrara Tennistavolo domani disputerà la finale della Coppa Italia

mercoledì, 16 giugno 2021, 17:02

Questa mattina alle ore 11 è iniziata, al Palatennistavolo "Aldo De Santis" di Terni, la Coppa Italia Maschile alla quale partecipano Apuania Carrara, Messina, Circolo Prato 2010, A4 Verzuolo, Marcozzi Cagliari e il Espedito Napoli, mezz’ora prima sono stati definiti i due gironi a tre. Il girone “Roberto Giontella” ha incluso Messina, A4 Verzuolo e Marcozzi Cagliari ; nel girone “Edith Santifaller” sono state inserite l’ Apuania Carrara, Il Circolo Prato 2010 e il Sant’Espedito Napoli.



Dopo l'avvenuta reintroduzione della manifestazione nel calendario pongistico, si sono imposte l'Apuania Carrara nel 2018 e Messina nel 2019 e nel 2020.



Nel primo turno degli incontri dei gironi di qualificazione l'Apuania Carrara ha sconfitto per 3-0 il GG Teamwear Sant’Espedito Napoli, con il 3-1 (11-3, 8-11, 11-5, 11-4) del russo Alexey Liventsov su Francesco Palmieri, il 3- 0 (11-3, 11-8, 11-7) di Leonardo Mutti sul lituano Benas Skirmantas e il 3-0 (11-6, 11-6, 11-5) di Mihai Bobocica su Giuseppe Calarco.



Il secondo turno delle ore 14 ha visto il team carrarese affrontare, nel derby toscano, il Prato, già semifinalista del campionato appena concluso. L’incontro ha avuto un buon inizio per gli apuani, grazie alla bella vittoria di Alexey Liventsov su John Michael Oyebode per 3 a 0 (11-8. 11-6, 11,4); successivamente l'altro russo Aleksander Shibaev batteva con lo stesso punteggio di 3 a 0 ( 11-6, 11-8,11-6), sul due a zero Leonardo Mutti batteva per 3-0 (11-9, 11-8, 11-5) Paolo Bisi, per il definitivo 3 a 0.



La seconda vittoria ha permesso al team carrarese di raggiungere la finale, che si disputerà domani mattina alle ore 11, dove la squadra apuana affronterà il Messina, team che è arrivato secondo nel campionato appena concluso.



L’ incontro di finale sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della F.i.Te.T