Carrarese, il progetto per il prossimo campionato

sabato, 5 giugno 2021, 12:42

di marco materassi

Dopo le dimissioni di Silvio Baldini, è di questi giorni la notizia che anche il rapporto con l'ormai ex Dg Gianluca Berti si è consensualmente interrotto. Lo storico tandem apuano si è quindi definitavamente sciolto e vedremo come e con chi la Carrarese vorrà ripartire.



Per quanto riguarda l'assetto societario si sta lavorando all'allargamento della base societaria con l'ingresso si spera di nuovi sponsor finanziatori. Ovvio che lo zoccolo duro rappresentato dai vecchi soci, tra i quali Manrico Gemignani sempre in primo piano resterà, così come appare abbastanza probabile la riconferma di Oppicelli come presidente.



Passando allo staff tecnico si va, almeno così sembra, verso la riconferma di Totò Di Natale come allenatore, mentre per quanto riguarda il nuovo Dg, si sta lavorando sotto traccia, e le bocche sono cucite. Nessuna indiscrezione, nessun indizio, anche se la volontà è quello di riempire al più presto questa delicata casella. Si cerca ovviamente un nome che non possa far rimpiangere Berti, magari che oltre all'ovvia competenza, possa essere anche uomo di campo.



In attesa di sapere come e se verrà attuata la annunciata riforma dei campionati e la nuova, almeno si vocifera, suddivisione geografica dei gironi, la Carrarese dovrebbe ripartire tra i riconfermati Caccavallo, Dombia, Rota, D'Auria e Grassini, tutti ancora sotto contratto. Sotto contratto e sicuramente riconfermato anche capitan Foresta, anche se, si vocifera, che con Caccavallo, potrebbero seguire l'ex lider maximo Silvio Baldini, qualora decidesse di accasarsi alla Juve Stabia.



Torneranno tutti alle società di appartenenza i numerosi prestiti, mentre per quanto riguarda Luci, Pasciuti e Borri, si valuterà, se possibile continuare insieme il viaggio.



Una squadra che sia un mix di esperienza e gioventù, una squadra che vorrà sicuramente riscattare questa ultima annata, cominciata benissimo e finita invece con una salvezza, obiettivo minimo per quelle che erano le ambizioni apuane.



La società cercherà di costruire un organico, che abbia, ovviamente, l'obiettivo minimo del mantenimento della categoria, ma di cercare sempre un posto stabile tra le prime sette-otto squadre del girone per giocarsi i play-off.



Play-off, la storia insegna, vedasi quest'anno l'Albinoleffe, possono sempre regalare sorprese, e chissà cheil prossimo anno non sia proprio la Carrarese una gradita e inaspettata sorpresa.