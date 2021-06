Sport



I giovani atleti lunigianesi, Sebastian e Luis, si distinguono ai campionati italiani di Muay Thai unificati

martedì, 8 giugno 2021, 17:45

di michela carlotti

Il centro pugilistico spezzino “Sport Club Virtus” continua a portare i suoi giovani atleti, sui ring di competizioni importanti a livello nazionale, tagliando ogni volta grandi traguardi.

Il fine settimana appena trascorso, ha impegnato gli agonisti seguiti dal maestro Alessandro Andellini, il diciannovenne Murea Sebastian ed il sedicenne Luis Hodaj, nei campionati italiani di Muay Thay unificati classe B semiprofessionista, disputati a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano.

Luis è arrivato in finale nella specialità Muay Thai junior categoria unica 67 kg contatto pieno. Ha passato il primo turno per abbandono dell’avversario ed è stato sconfitto da un forte atleta siciliano. “Vista la sua giovane età in cui si è junior, categoria unica, fino al compimento dei 19 anni, Luis ha tutto il tempo per rifarsi” ha dichiarato con orgoglio il maestro Andellini.

Sebastian ha vinto le semifinali disputando un incontro duro. Nel solito giorno ha disputato anche la finale e successivamente è stato sconfitto ai punti, interrompendo la fortunata striscia di nove vittorie consecutive ottenute nelle varie sfide.

“Siamo orgogliosi del lavoro che sta facendo. Il nostro Sebastian – ha spiegato Andellini - ha sofferto un pò la forza fisica del suo avversario che comunque ha saputo contenere con tecnica e tattica. Ha pagato il cambio di categoria dal suo peso kg 63,5 alla categoria 67 kg Muay Thai che gli è stato comunicato tre giorni prima per mancanza di avversari”.

“Come per Luis, la giovane età di Sebastian ci porterà a successi futuri” ha concluso soddisfatto il maestro Andellini.