Sport



La spada apuana è argento nazionale U40

martedì, 8 giugno 2021, 17:21

Grande ritorno del Club Scherma Apuano in categoria “Master”: Isabella Panzera conquista l’argento nella spada femminile nella 2° prova nazionale cat. “Master 0”, tenutasi lo scorso weekend presso l’I.M.M. Carrarafiere.

Dopo una lunga assenza dal campionato Master – circuito che comprende tutti gli atleti di età pari o superiore ai 23 anni - il Club Scherma Apuano ha schierato in pedana per la giornata di domenica tre atleti di grande esperienza: Davide Giachetti per la spada maschile, Sara Luciani e Isabella Panzera per la spada femminile U40, seguiti a fondo pedana dai Maestri Davide Lazzaroni e Gabriele Favaretto. Ed è stata proprio Panzera a calcare la pedana della finale al termine di un’ottima gara segnata da un’unica sconfitta in fase di girone, recuperata poi con una bella vittoria contro la stessa avversaria in semifinale. La gara di Isabella si è chiusa poi con la sconfitta in finale, a un passo dalla cima del podio, contro la bressese Beatrice Ayres, altra brava atleta dall’esperienza ventennale. Uno splendido successo e un obiettivo centrato per il Club, considerato anche che si è trattato della primissima esperienza della spadista apuana (classe 1997) all’interno del circuito Master. Tutta la società esprime il proprio entusiasmo e piacere anche per il bel bronzo nella stessa gara di Sara Bertagna, atleta ora in forza al club Pro Patria Scherma di Busto Arsizio ma per molti anni in passato portacolori apuana in competizioni nazionali e internazionali.