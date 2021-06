Sport



L’Apuania Carrara Tennistavolo disputa a Terni la Coppa Italia

lunedì, 14 giugno 2021, 08:43

L’Apuania Carrara Tennistavolo in settimana sarà impegnata nella disputa della Coppa Italia maschile 2021, ultimo appuntamento dell’anno sportivo.

La manifestazione si svolgerà in Terni il 16 e 17 giugno e vedrà al via sei squadre di Serie A1 : e precisamente Apuania Carrara, Messina, Prato, Verzuolo, Cagliari e Napoli.

La formula di svolgimento prevede due gironi da 3 squadre, che verranno composti in base classifica dei giocatori presenti ;successivamente le vincenti dei due gironi disputeranno la finale; gli incontri prenderanno il via il 16 giugno con un incontro alla mattina ed uno al pomeriggio, la finale è prevista per il 17 giugno.

L’Apuania Carrara nelle tre precedenti edizioni ha riportato una vittoria, un secondo posto ed un terzo posto; quest’anno la formazione carrarese si presenta al via con una formazione in grado di ben figurare con Mihai Bobocica, Leonardo Mutti, Paul Lavergne e Alexey Liventsov, la società si sta inoltre valutando l’inserimento di un atleta del settore giovanile, tecnico al seguito della squadra Alessandro Merciadri.

Abbiamo raccolto qualche commento dai diretti interessati, per il presidente Guglielmo Bellotti “la Coppa Italia è una manifestazione molto bella e particolare, vedremo di onorarla al meglio come abbiamo fatto nelle precedenti edizioni, ci stiamo preparando al meglio per ben figurare, personalmente sto valutando se andare a Terni per stare vicino alla squadra”; chiosa il tecnico Alessandro Merciadri “siamo pronti per disputare una buona manifestazione, la concorrenza è di ottimo livello, noi pensiamo solo a giocare bene il resto si vedrà”.