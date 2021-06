Sport



L'edizione 2021 Urbanyoga al Parco

lunedì, 31 maggio 2021, 21:04

Urbanyogaga è un'iniziativa nata quattro anni fa nel centro storico di Massa e prende ispirazione dalle grandi città italiane ed europee dove da molti anni è abitudine la pratica dello Yoga nelle piazze urbane.

L'edizione 2021 Urbanyoga al Parco! per il secondo anno consecutivo accoglierà i partecipanti in una nuova cornice il Parco della Rinchiostra scelta per godere della ricca vegetazione locale.

"L'idea è nata per creare un momento aggregativo all'aperto, recuperare il senso civico di uso degli spazi pubblici e avvicinare grandi e piccoli ad una disciplina che agevoli i partecipanti a ritrovare benessere fisico per abitare con armonia il corpo, la nostra prima casa" racconta Cristina Giuntoli titolare di Bene-Stare studio di architettura promotrice dell'evento insieme all'Associazione MurAperte.

Il gruppo delle insegnanti ha confermato con entusiasmo la propria partecipazione dando vita ad un calendario ricco di incontri:

Domenica 6 giugno Ilaria Sacchelli

Domenica 13 giugno Flora Lupi

Domenica 20 giugno Katharine Jones

Domenica 27 giugno Grazia Pedrini

Domenica 4 luglio Ivana Tomasevic

Domenica 11 luglio Giada Ribani

Ritrovo ore 9.15 durata lezione 9.30/10.30

Per il pieno rispetto delle disposizioni anti-covid sebbene l'ingresso sia gratuito è necessaria la prenotazione al 3382027659 entro il sabato precedente, è previsto un numero massimo di partecipanti per garantire il distanziamento richiesto.

È consigliato un abbigliamento comodo con calzini anti sdruciolo, tappetino e telo.

È obbligatorio indossare la mascherina.

L'apertura del bar del parco garantirà ai partecipanti di poter gustare una deliziosa colazione al termine della lezione.