Mihai Bobocica vola a Varsavia con la Nazionale azzurra

lunedì, 21 giugno 2021, 21:48

Se le loro prime due sfide stagionali erano state tiratissime e si erano concluse entrambe sul 3-3, anche la terza odierna non ha fatto eccezione. La finale della Coppa Italia fra l'Apuania Carrara e la Top Spin Messina Fontalba ha premiato per 3-2 (con i primi quattro singolari terminati al...

mercoledì, 16 giugno 2021, 17:02

Questa mattina alle ore 11 è iniziata, al Palatennistavolo "Aldo De Santis" di Terni, la Coppa Italia Maschile alla quale partecipano Apuania Carrara, Messina, Circolo Prato 2010, A4 Verzuolo, Marcozzi Cagliari e il Espedito Napoli, mezz’ora prima sono stati definiti i due gironi a tre

martedì, 15 giugno 2021, 19:32

E' ufficiale: il giovane atleta lunigianese Murea Sebastian Teodor, è entrato in classe A - professionisti. Grande è la soddisfazione di tutto il Virtus, in primis del presidente Gianni Scarpati, ex pugile professionista che in più occasioni ha indossato la maglia azzurra

lunedì, 14 giugno 2021, 08:45

Ora c'è anche l'ufficialità: saranno il riconfermato Toto' Di Natale e Vincenzo Minguzzi come nuovo direttore sportivo il responsabile dell'area tecnica della Carrarese. Vincenzo Minguzzi, un nome noto e conosciuto nel mondo del calcio professionistico

lunedì, 14 giugno 2021, 08:43

L’Apuania Carrara Tennistavolo in settimana sarà impegnata nella disputa della Coppa Italia maschile 2021, ultimo appuntamento dell’anno sportivo

martedì, 8 giugno 2021, 17:45

Il centro pugilistico spezzino “Sport Club Virtus” continua a portare i suoi giovani atleti, sui ring di competizioni importanti a livello nazionale, tagliando ogni volta grandi traguardi