Sebastian Murea è ufficialmente un professionista: la soddisfazione dello Sport Club Virtus

martedì, 15 giugno 2021, 19:32

di Michela Carlotti

E' ufficiale: il giovane atleta lunigianese Murea Sebastian Teodor, è entrato in classe A - professionisti.

"Siamo stati informati da Gianmario Girasole, arbitro e giudice internazionale, uno dei pilastri di Fight 1 di Muay Thai, e da Francesco Migliaccio che, sempre nel Fight 1, è uno dei top manager".

Lo annuncia Alessandro Andellini, maestro presso il centro pugilistico “Sport Club Virtus 1906” di La Spezia, società pluridecorata dal Coni con oltre cento anni di storia.

Grande è la soddisfazione di tutto il Virtus, in primis del presidente Gianni Scarpati, ex pugile professionista che in più occasioni ha indossato la maglia azzurra.

Scarpati esalta la giovane età di Sebastian: " I suoi 19 anni hanno davanti tutto un futuro di alto livello. Ringrazio tutti i tecnici Virtus per l’ottimo lavoro".

L'atleta agonista Murea Sebastian, una dopo l’altra ha conquistato vittorie importanti e realizzato risultati sorprendenti, affermandosi in soli due anni nel panorama nazionale.

Ha sostenuto 22 match di contatto pieno nella categoria junior (con 18win 4 defeat e 0 draw), in classe B-semiprofessionista ha fatto 5 match (con 4win, 1defeat 0 draw). E' stato due volte campione italiano Fight1 nel 2019 in FCR e Muay Thai. E’ stato inoltre vice-campione italiano Muay Thai classe B, convocato in nazionale italiana Fight1 di Muay Thai nel 2019, tre volte campione interregionale Fight1, vincitore torneo Gladiators Fightnet, premiato dal sindaco del comune di La Spezia per i meriti sportivi.