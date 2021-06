Sport



Vittorio Cucurnia (Coni): "Straordinario lo scudetto della Apuania Tennistavolo"

venerdì, 4 giugno 2021, 08:37

Lo scudetto alla Apuania Tennis tavolo è la notizia sportiva più importante degli ultimi giorni, un grande traguardo frutto di un impegno costante, con grandi soddisfazioni sul percorso. Vittorio Cucurnia, delegato provinciale Coni, in un comunicato, ha manifestato le sue felicitazioni per il risultato conseguito, con parole di ammirazione e soddisfazione per il panorama sportivo locale: "Vittoria! - scrive - una sola parola a sintetizzare la vostra splendida prestazione sportiva di ieri pomeriggio. Tenacia, umiltà, preparazione, rispetto per l'avversario. La sintesi di una "piccola grande" squadra che non ha mai dimenticato il "cartone del 1953" e che da allora, senza interruzioni, continua a regalare a tutti gli appassionati ed all'intera comunità sportiva locale queste grandi soddisfazioni.



"Non credo occorra aggiungere altro - continua - se non le mie più vive felicitazioni a tutti voi da parte del nostro piccolo Coni point che dagli spalti, tra un pubblico colorato ma allo stesso tempo educato e rispettoso, ha trepidato e tifato per voi".



"Sono certo - conclude - che anche questo splendido e meritato traguardo non sarà per voi un semplice punto di arrivo, ma l'ennesimo trampolino per ripartire al più presto verso nuove vittorie e soddisfazioni".