Entrate, probabili uscite, voci: la situazione in casa Carrarese

martedì, 13 luglio 2021, 20:31

di marco materassi

Quando si avvicina il giorno del ritiro e l'inizio dell'attività per la Carrarese facciamo il punto sulla situazione in casa Carrarese. Come anticipato dal d.s. Vincenzo Minguzzi, quest'anno il primp e quasi obbligatorio necessario passo è ricercare e mantenere l'equilibrio economico, in relazione a quelli che sono stati i probemi legati alla pandemia che hanno caratterizzato la scorsa stagione, appena conclusa.

Si cercherà quindi di allestire un organico che punti ovviamente a raggiungere i migliori risultati possibile, tenendo ben fermi questi principi. Si cercherà quindi un mix tra giocatori esperti e giovani, che vedano nel passaggio nella Carrarese un trampolino di lancio per poter meglio approcciare il mondo del calcio professionistico.

Largo quindi a giovani motivati, convinti che la squadra apuana sia la scelta migliore per intraprendere questo "mestiere".. In porta è arrivato Barone, classe '99,che lo scorso anno ha militato nelle file della Turris.Come terzino destro c'è il confermato Grassini, mentre per la corsia opposta si punta al ritorno del classe '99 Imperiale.

Come centrali in rosa ci sono il nuovo arrivato Marino classe '88, reduce dalle esperienze di Venezia e di Lecce, entrambe concluse con la promozione in serie A, e il riconfermato Arensi Rota.

A centrocampo attualmente ci sono i riconfermati, e freschi di rinnovo Luci e Pasciuti, il nuovo acquisto Battistella, classe '01, proveniente dalle giovanili dell'Udinese, e il capitano Foresta, per il quale si potrebbero aprire anche nuovi scenari.In attacco oltre al bomber Infantino, per il quale si registra l'interesse dell'Avellino, la batteria degli esterni è formata dai nuovi arrivati Energe, classe 2000, lo scorso anno alla Vibonese, e Bramante, classe '98, lo scorso anno autore di ben 15 nel Borgosesia in serie D, e dai vari Doumbia, Caccavallo e D'Auria, per i quali come per Foresta la situazione è ancora in via di definizione.

Mancano quindi ancora diverse pedine per completare l'organico da mettere a disposizione di mister Di Natale: mentre per il già sopracitato Imperiale la strada sembra in discesa, continuano le ricerche per un estremo difensore categoria under, mentre interesse e sondaggi ci sono per la coppia Kalai e Galligani, uno centrale difensivo, l'altro attaccante protagonisti la scorsa stagione del miracolo Grosseto.

In attesa di nuovi arrivi e/o partenze, possiamo invece dire con quasi assoluta certezza che la Carrarese sarà inserita, alla luce del nuovo orientamento logistico-geografico nel girone B della serie C. Presenti oltre alle toscane Grosseto, Montevarchi e Pontedera, squadre emiliane, marchigiane, umbre e forse anche la Viterbese.Non manca quindi il lavoro per lo staff dirigenziale apuano, e come sempre in questi casi occorre pazienza, intuito e competenza, qualità che non mancano assolutamente a Vincenzo Minguzzi.