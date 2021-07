Giancarlo Betti nominato componente della commissione medica nazionale della Fit

Altri articoli in Sport

sabato, 17 luglio 2021, 16:19

Continuano le manovre di mercato in casa Carrarese. Avevamo detto che mancava ancora qualcosa per completare l'organico apuano, e in questi giorni il d.s. Minguzzi ha messo a segno diversi colpi

sabato, 17 luglio 2021, 09:20

L’Apuania Carrara Tennistavolo, dopo le fantastiche prestazioni dell’ultimo anno agonistico, si è iscritta alle coppe europee per club

martedì, 13 luglio 2021, 23:45

Arriva un' altra grande soddisfazione per la sezione arbitri di Carrara, con l'ufficializzazione della nomina dell'ormai ex vice presidente di sezione Lorenzo Ciardelli come vice presidente del Comitato regionale arbitri Toscana, guidato dal neopresidente Tiziano Reni

martedì, 13 luglio 2021, 23:44

Un arbitro apuano torna in serie C dopo 50 anni. Matteo Canci, classe 1994 di Carrara, al terzo anno di direzione in serie D ha conquistato sul campo la meritata promozione nel mondo dei professionisti, arrivata al termine di una stagione di prim'ordine in gare di cartello, anche nei non...

martedì, 13 luglio 2021, 20:31

Quando si avvicina il giorno del ritiro e l'inizio dell'attività per la Carrarese facciamo il punto sulla situazione in casa Carrarese. Come anticipato dal d.s. Vincenzo Minguzzi, quest'anno il primp e quasi obbligatorio necessario passo è ricercare e mantenere l'equilibrio economico

martedì, 13 luglio 2021, 20:23

Massa rende giustamente omaggio a Chicco Evani, il campione apuano, numero due di Roberto Mancini, il ct della Nazionale campionessa d'Europa, con un bel messaggio ufficiale del sindaco Francesco Persiani