La vedova Scirea ed il campione mondiale Giovanni Galli a Tresana per l'inaugurazione del campo sportivo

lunedì, 12 luglio 2021, 19:53

di michela carlotti

Si è celebrata ieri a Barbarasco, in un clima carico di emozioni, la cerimonia di inaugurazione e intitolazione del nuovo campo sportivo comunale alla memoria del calciatore italiano Gaetano Scirea.

Come annunciato nei giorni scorsi dall'amministrazione comunale, era presente per l'occasione la moglie del campione, Mariella Cavanna Scirea.



"E' un giorno importante per la nostra piccola comunità - ha dichiarato il primo cittadino Matteo Mastrini in apertura dell'evento, in cui ha voluto prima di tutto ringraziare le molte persone, i volontari e l'assessore allo sport Alessandro Vannini, che hanno lavorato alla sua realizzazione.



Con uno scambio di battute sportive, la cerimonia è entrata subito nel vivo, liberata dalla rigidità di rito: "Signora, le è capitato il sindaco milanista ed il parroco interista, ma c'è di peggio" - ha detto Mastrini.

"Peggio per voi", ha risposto la vedova Scirea. "Ma la maggior parte dei cittadini è Juventina" ha ribattuto con spirito il sindaco.



Dopodiché la lettura della motivazione dell'intitolazione a Scirea del nuovo impianto sportivo comunale, realizzato con finanziamento del Coni a tasso zero. L'ente era rappresentato alla cerimonia dal delegato provinciale Vittorio Cucurnia. Presente anche il delegato provinciale della FIGC Andrea Antonioli, ringraziati entrambi dal sindaco.

"Fra i massimi esempi della storia del calcio, icona di correttezza e signorilità – sono queste le qualità che Mastrini ha scelto di esaltare, accanto al corposo curriculum del campione, nelle motivazioni dell'omaggio a Scirea a corredo della lettura delle memorie consegnate per l'occasione dai compagni Sergio Brio, Enzo Bearzot, Dino Zoff.

La parola è poi passata alla vedova Scirea: "Essere qui con voi a ricordare mio marito Gaetano è nello stesso tempo un'emozione ed una soddisfazione grande. Parlare ancora di lui dopo oltre trent'anni dalla sua morte, mi fa sentire a casa".

Mariella Cavanna Scirea ha quindi ringraziato il sindaco e tutta la giunta. "Come sapete – ha poi concluso - i bambini hanno necessità di vivere insieme ma soprattutto liberi e questo campo di calcio li aiuterà anche a vincere qualsiasi pensiero negativo".

Un omaggio floreale ed una pergamena in ricordo della giornata, sono stati consegnati alla Cavanna dopodiché il parroco Anthony Nnady ha proceduto alla benedizione dell'impianto.

Il sindaco Mastrini con la vedova Scirea hanno poi svelato la targa ed effettuato il rito inaugurale simbolico del taglio del nastro accompagnati da un altro campione del mondo, Giovanni Galli. Il compagno di squadra di Scirea ha ricordato l'amico "campione vero nella vita oltreché nello sport" e la coincidenza per cui l'11 luglio 1982 la nazionale, in cui anche lui giocava come terzo portiere, vinceva i mondiali.

Il campo sportivo è stato infine aperto ai bambini sulle note di "Libero6" del giovane autore Mike Beker: un brano che parla della forza morale e delle qualità umane e sportive del grande campione.