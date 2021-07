Sport



La Virtus vince ancora: l'atleta Hodaj Luis si afferma a Montecatini

venerdì, 23 luglio 2021, 11:29

di michela carlotti

Il centro pugilistico spezzino "Sport Club Virtus 1906" continua ad incassare vittorie con i suoi atleti. L'ultimo colpo messo a segno è dell'aullese Hodaj Luis, agonista junior, 63 kg, che ha da poco compiuto 17 anni.

Il suo percorso agonistico a contatto pieno l'ha condotto alla vittoria per tko alla seconda ripresa, nella competizione organizzata domenica scorsa a Montecatini dalla Grifa Gym di Alessandro Grifa, che è stata partecipata da numerose società sportive, non solo toscane.

25 match combattuti tra fight code rules, Muay Thai, grappling e varie discipline tecniche. Il giovane atleta Hodaj della Virtus, si è cimentato nel Muay vincendo sull’avversario di della società Fight Pistoia.

La società Grifa Gym ha, inoltre, in programma per domenica 31 luglio a Lido di Camaiore un nuovo evento di Kick Pro dove l'altro astro nascente della Virtus, Murea Sebastian, si confronterà nel suo primo incontro da professionista in classe A in cui è entrato il mese scorso. All’età di 19 anni, Murea ha già ottenuto risultati importanti arrivando ad affermarsi nel panorama sportivo nazionale come campione assoluto Muay Thai di categoria nel 2019

Grande la soddisfazione del centro pugilistico spezzino, pluridecorato dal Coni con oltre cento anni di storia, ed in particolare del maestro Alessandro Andellini e del presidente Gianni Scarpati.