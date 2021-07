Sport



L’Apuania Carrara Tennistavolo parteciperà alla Coppa europea per club

sabato, 17 luglio 2021, 09:20

L’Apuania Carrara Tennistavolo, dopo le fantastiche prestazioni dell’ultimo anno agonistico, che le hanno permesso di conquistare lo Scudetto, il quinto negli ultimi 8 anni, e la Coppa Italia,la seconda da quando nel 2018 è stata reintrodotta, e in attesa che il Coni le consegni la Stella d’oro al Merito Sportivo, riconoscimento che a livello comunale possono vantare solo altre due società, si è iscritta alle coppe europee per club.



L’iscrizione non è stata semplice in considerazione del sistema regolamentare della federazione europea tennistavolo (Ettu) e solo in questi giorni si è avuta la risposta della commissione europea che ha accettato l’iscrizione dell’USD Apuania Carrara Tennistavolo ma ha altresì concesso al club carrarese di poter iniziare non dalla terza coppa europea (Trophy cup) ma bensì dalla seconda coppa europea, denominata Coppa Ettu.



Il sistema regolamentare prevede l’ammissione di solo 12 squadre alla Coppa ettu a cui successivamente si aggiungeranno gli 8 club eliminati dal primo turno della Coppa dei Campioni, il totale di 20 sarà poi suddiviso in 4 gironi di 5 squadre dove solo le prime 2 andranno a disputare la seconda fase. Il primo sorteggio verrà effettuato il 25 luglio e si potrà seguire on line. A titolo statistico i dodici club sono così ripartiti a livello di nazioni: Spagna e Austria 3; Italia 2 (l’altra squadra italiana è il Cagliari), Belgio, Croazia, Slovacchia, Ucraina. Abbiamo sentito qualche impressione dai diretti interessati: “E' con grande soddisfazione che posso affermare che disputeremo le coppe europee per club per la prima volta nella nostra storia , in effetti anche l’anno scorso eravamo iscritti alla Trophy Cup ma la federazione europea ha prima rinviato e poi annullato la coppa per i problemi Covid , siamo orgogliosi di questo importante e nuovo traguardo che cercheremo di onorare al meglio per cercare di portare sempre più lustro sportivo alla nostra città, provincia e regione, mi auguro di trovare la giusta sensibilità negli ambienti imprenditoriali” ci dice il presidente Guglielmo Bellotti. “Sarà una nuova sfida, l’ennesima della nostra lunga storia, l’impegno e l’attenzione saranno massimi ed oltre le difficoltà tecniche necessita una organizzazione precisa e capillare; mi auguro che la situazione sanitaria vada a migliorare perché semplificherebbe non poco l’organizzazione globale, cercheremo di farci sempre trovare pronti , per ora aspettiamo il sorteggio del 25 luglio” ci dice Alessandro Merciadri