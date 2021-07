Sport



Lorenzo Ciardelli vicepresidente Cra Toscana

martedì, 13 luglio 2021, 23:45

Arriva un' altra grande soddisfazione per la sezione arbitri di Carrara, con l'ufficializzazione della nomina dell'ormai ex vice presidente di sezione Lorenzo Ciardelli come vice presidente del Comitato regionale arbitri Toscana, guidato dal neopresidente Tiziano Reni.



Ciardelli, arbitro dal 1998, ha raggiunto come direttore di gara il palcoscenico nazionale dirigendo alla Cai nella stagione 2006/7, ma è da osservatore che il suo percorso è stato ancora più netto, con la promozione nuovamente alla Cai nel 2017/18, seguita dopo appena un anno da quella in CAN-D dalla stagione successiva. Dallo scorso gennaio era tornato a fare anche parte del Consiglio direttivo sezionale, in cui ricopriva il ruolo di vice presidente. Una nomina di prestigio che rappresenta un'enorme soddisfazione sia per Ciardelli che per la sezione apuana.