Lorenzo Musetti from... Tokyo: Carrara tifa per lui

mercoledì, 21 luglio 2021, 14:30

di paolo cucurnia

Il grande Nelson, che cambiò la storia Inglese ed Europea, divenne Ammiraglio iniziando la sua favolosa carriera come comandante della squadra navale Britannica alle Antille, perché si erano ammalati prima l’Ammiraglio, poi il suo vice.

Stessa sorte speriamo tocchi al nostro valoroso giovane: Lorenzo Musetti, di Carrara, presente ai giuochi della XXXII Olimpiade di Tokyo. Dopo il “gran rifiuto” dell’Altoatesino Jannik Sinner e dell’infortunio capitato alla punta di diamante della nostra squadra, Matteo Berrettini, la figura di Lorenzo, all’interno della nostra formazione, diventa sempre più importante ed aumentano gli occhi che saranno puntati sul nostro Lory.

Solitamente i Campioni come lui, nei momenti di difficoltà, tirano fuori quel qualcosa in più che hanno dentro e strabiliando il mondo, salvano la squadra e se stessi. E qualità ne ha da vendere il nostro giovane che, Messosi in luce all’età di quattordici anni, a diciassette, nel 2019, Inaugurò la stagione con il trionfo agli Australian open Juniores, superando in finale lo statunitense Emilio Nava; diventando così il primo tennista italiano della storia a conquistare lo Slam under 18 di Melbourne, il più giovane italiano di entrambi i sessi a realizzare questo exploit.

Chiamato quindi, per dare una mano, e che mano, al Tennis Italiano, Lorenzo non si è tirato indietro e, conscio delle proprie qualità, decisissimo a metterle in mostra alle Olimpiadi, dove sarà presente il gotha del tennis mondiale, ha risposto: “PRESENTE”. Bravo Lorenzo: intrepido cuore, così deve essere un Campione!

Ricordiamo che la squadra italiana di tennis, alle XXXII Olimpiadi di Tokyo, è formata, adesso, da sei elementi: Camilla Giorgi, Jasmine Paolini e Sara Errani per le ragazze; Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Lorenzo Musetti per i ragazzi.

Parliamo con nostro Lorenzo appena un giorno dopo il suo arrivo a Tokyo e scambiamo qualche impressione con lui:

Allora come ti trovi nel paese del Sol Levante, quali le tue prime impressioni?

Direi buone, siamo un po’ relegati ma trovo tutto molto bello, siamo sistemati bene e gli impianti dell’Ariake Coliseum sono bellissimi.

Ricordiamo che l’Ariake, dove sorgono i campi di giuoco è un mare interno di Tokyo: una specie di fiordo.

Sono superfici di cemento, seguite una preparazione speciale?

Si, stiamo cercando di abituarci a giocare sul veloce, devo dirti che qui fa molto caldo.

Giocherete senza pubblico vi/ti mancherà il suo calore?

Certo avere un pubblico sarebbe stato più emozionante, ma ormai è così, lo sappiamo e dobbiamo abituarci.

Vi siete portati il cibo italiano?

No da casa non abbiamo portato nulla, ma c’è una mensa dove troviamo di tutto.

E il forfait di Berrettini?

È stato un duro colpo e stiamo cercando di metabolizzarlo e riorganizzarci, anche per il doppio stiamo vedendo come fare.

Cosa prevedi?

Eh, qui ci sono tutti i migliori del tennis mondiale, noi ce la mettiamo tutta…

Allora, forza Italia, forza Lorenzo, in bocca al lupo e… ti attendiamo in finale!