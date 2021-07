Sport



Matteo Canci promosso in serie C

martedì, 13 luglio 2021, 23:44

Un arbitro apuano torna in serie C dopo 50 anni. Matteo Canci, classe 1994 di Carrara, al terzo anno di direzione in serie D ha conquistato sul campo la meritata promozione nel mondo dei professionisti, arrivata al termine di una stagione di prim'ordine in gare di cartello, anche nei non facili campi del sud Italia.

A suon di belle prestazioni alla fine è arrivata la promozione in C ufficializzata l'altra sera. Canci già nel corso di questa stagione si era affacciato alla serie C dove era stato utilizzato come 'quarto uomo' in alcune gare, da settembre invece scenderà in campo in prima persona fra i professionisti. Per la sezione di Carrara un'attesa durata come detto 50 anni: tanti ne sono passati infatti dalla presenza dell'ultimo arbitro nei professionisti, ironia della sorte un fischietto con le stesse... iniziali di Matteo Canci (M.C.), il massese Mario Cardelli ora 'veterano' della sezione intitolata a Giorgio Lazzarotti.

Fra il 1995 e i primi anni 2000 avevano invece militato in serie C quattro assistenti (Lieti, Vinciguerra, Caracciolo e Corso).Comprensibile la soddisfazione del consiglio direttivo guidato dal presidente Francesco Cecchini, così come di tutti i componenti della sezione, dai più giovani agli anziani. 'Siamo orgogliosi - sottolinea Cecchini, in carica da gennaio - si tratta di un traguardo importante per Matteo, un esempio di disponibilità per tutti, sempre vicino ai giovani in sezione e punto di riferimento per il polo allenamenti'. La promozione di Canci in serie C arriva al termine di una stagione intensa per il gruppo arbitri apuano, che a gennaio ha eletto il nuovo presidente subentrato a Maurizio Testai. In 6 mesi di attività il consiglio direttivo guidato da Cecchini ha organizzato una serie di attività svolte sia a distanza (conferenze, riunioni, stage), che in presenza (allenamenti) per tenere alta l'attenzione degli associati pur in una stagione con attività agonistica che ha visto ripartire le partite solo a maggio. Sono stati anche organizzati due corsi con l'ingresso in organico di 27 arbitri, che hanno portato il numero complessivo a più di 120 associati, come non accadeva da anni all'ombra delle Apuane. 'Un ottimo risultato - prosegue Cecchini - ma vogliamo crescere ancora. Sono stati 6 mesi intensi, c'è stata grande partecipazione sia alle attività fatte sul web che in campo, con una presenza crescente al polo allenamento e grande disponibilità nei tornei, anche da parte dei ragazzi nuovi alle prime partite, che sono state accompagnati alle partite dai tutor e, dove possibile, dagli osservatori. I giovani hanno messo in pratica sul campo quanto assimilato negli incontri sul web e al polo allenamenti'.

Da una bella notizia a un'altra: venerdì 16 luglio è in programma l'inaugurazione della nuova sezione aperta già da tempo nei locali di via Galilei a Marina di Carrara, ma l'emergenza sanitaria ha impedito fino ad ora il taglio del nastro ufficiale. Sarà presente il presidente nazionale dell'Associazione Italiana arbitri Alfredo Trentalange (ex arbitro internazionale) con altri associati di livello nazionale e autorità locali.