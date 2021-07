Persiani: "Consegneremo un riconoscimento al concittadino Alberico Evani!"

Altri articoli in Sport

martedì, 13 luglio 2021, 23:45

Arriva un' altra grande soddisfazione per la sezione arbitri di Carrara, con l'ufficializzazione della nomina dell'ormai ex vice presidente di sezione Lorenzo Ciardelli come vice presidente del Comitato regionale arbitri Toscana, guidato dal neopresidente Tiziano Reni

martedì, 13 luglio 2021, 23:44

Un arbitro apuano torna in serie C dopo 50 anni. Matteo Canci, classe 1994 di Carrara, al terzo anno di direzione in serie D ha conquistato sul campo la meritata promozione nel mondo dei professionisti, arrivata al termine di una stagione di prim'ordine in gare di cartello, anche nei non...

martedì, 13 luglio 2021, 20:31

Quando si avvicina il giorno del ritiro e l'inizio dell'attività per la Carrarese facciamo il punto sulla situazione in casa Carrarese. Come anticipato dal d.s. Vincenzo Minguzzi, quest'anno il primp e quasi obbligatorio necessario passo è ricercare e mantenere l'equilibrio economico

lunedì, 12 luglio 2021, 19:53

Si è celebrata ieri a Barbarasco, in un clima carico di emozioni, la cerimonia di inaugurazione e intitolazione del nuovo campo sportivo comunale alla memoria del calciatore italiano Gaetano Scirea

lunedì, 12 luglio 2021, 14:33

Con una sobria cerimonia, la mattina di ieri 11 luglio, alla presenza di Mariella Cavanna, vedova di Gaetano Scirea, dell' ex portiere Giovanni Galli e del delegato FIGC Antonioli , è stato inaugurato il campetto di gioco a Tresana finanziato da Coni e Credito Sportivo

domenica, 11 luglio 2021, 19:35

Si sono recentemente svolti a Riccione i campionati italiani Master di Tennistavolo, alla manifestazione nazionale l’USD Apuania Carrara Tennistavolo era presente con Guglielmo Bellotti nella gara singolare maschile 70-75