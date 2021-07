Sport



Seconda edizione della UltrApuane Pro Classic Cycle

martedì, 27 luglio 2021, 17:37

Parliamo di ultracycling, competizioni, dove le distanze superano i 500 km, con dislivelli di migliaia di metri ed il tempo di permanenza sulla sella, supera le 24 ore.

L'ultracycling è una disciplina che vede sempre più iscritti, che si mettono alla prova prima di tutto con i propri limiti, con l'obiettivo di spostarli sempre più avanti. Visto il grande successo della prima edizione del 2020, il prossimo 28 agosto, prenderà il via da Lucca la seconda edizione della UltrApuane Pro Classic Cycle.

Una manifestazione ciclistica estrema, che si snoda per 600 km tra Toscana ed Emilia Romagna. Il tracciato percorre le strade più belle e scala i passi più alti e suggestivi: dal San Pellegrino in Alpe al passo di Pradarena, dal passo del Vestito all'Abetone. I percorsi Challenge ed Experience, rispettivamente di 600 km con un dislivello positivo di 11.000 metri e di 400 km con un dislivello positivo di 7.000 metri, partiranno dal Caffè delle Mura e termineranno in piazza San Francesco. Sarà possibile partecipare in modalità Solo (ciclista con auto al seguito), in modalità Solo Self Supported (ciclista senza auto di supporto), in modalità Pair Self Supported (coppia senza auto al seguito), in modalità Team 2 e Team 4 (entrambe con auto al seguito). La manifestazione è inserita nel campionato italiano ultracycling http://ultracyclingitalia.com/ Le iscrizioni termineranno il 7 agosto 2021. Informazioni su https://ultrapuane.wordpress.com/ sulla pagina Facebook Ultrapuane cell. 340.4281100