Sorteggio delle coppe europee per club per l’Apuania Carrara Tennistavolo

lunedì, 26 luglio 2021, 13:56

Durante i Campionati Europei Under 19, che si sono conclusi a Varaždin, in Croazia, il 25 luglio alle ore 12.00,si sono svolti i sorteggi delle competizioni continentali per club, che, per la prima volta nella sua storia, ha coinvolto l’Apuania Carrara Tennistavolo per la Coppa Ettu.



A questa coppa sono state ammesse 12 squadre che sono state divise in quattro gironi di tre club, a ciascun gruppo si aggiungeranno poi altri due team (per un totale di 8) eliminati dalla prima fase della Champions League



L’Apuania Carrara è stata inserita nel gruppo C con gli spagnoli del Real Club Cajasur Priego e gli austriaci dell'UTTC Sparkasse Salzburg, queste tre squadre attendono i due club che saranno eliminati dalla prima fase della Champions League, le cinque squadre si affronteranno in un girone unico, con formula all ’italiana, il concentramento si svolgerà a Salisburgo (società che ha richiesto l’organizzazione) dal 22 al 24 ottobre e le prime due dl ogni girone accederanno alla seconda fase.



“Ci siamo collegati on line con ansia ed emozione, per il sorteggio europeo che per la prima volta ci ha coinvolto, cercheremo di onorare al meglio, e con la massima umiltà, la competizione europea della Coppa Ettu,(European Tennis Table Union) anche se siamo consci che queste manifestazioni hanno un livello tecnico molto elevato, giocheremo a Salisburgo a fine ottobre e aspettiamo i due club che saranno eliminati dal primo turno della Champion League, dal lato economico sarà sicuramente un impegno aggiuntivo, mi auguro di trovare il giusto sostegno dalla città di Carrara ” ci dice il presidente Guglielmo Bellotti.



“E' un anno molto particolare e storico, abbiamo vinto il quinto scudetto e la seconda coppa Italia, ora ci siamo iscritti alle coppe europee, un‘ altra sfida nella quale ci impegneremo al meglio per portare sempre più in alto il nome della società, della città di Carrara e della regione Toscana” afferma Alessandro Merciadri.