Successo per la scuola Latin Way Studio's ai campionati italiani di Rimini

venerdì, 30 luglio 2021, 14:22

Si sono appena conclusi i Campionati Italiani 2021 di Danza Sportiva organizzati dalla FIDS . Successo scontato a Rimini, che ha visto la presenza di circa 15 mila partecipanti che si sono cimentati nelle diverse specialità della danza sportiva.

Questo è il più grande evento di danza sportiva FIDS, dove gareggiano ballerini e ballerine provenienti da tutte le regioni di ‘Italia. Non potevano mancare a questo appuntamento gli atleti della Latin Way Studio’s, che dopo una bella stagione agonistica, tanto attesa dopo lo stop obbligato, ha portato ottimi risultati e vittorie.

Anche a Rimini si sono brillantemente distinti. Sotto la direzione dei maestri Francesca Mori Barigazzi e Federico Gassani ottenendo ottime soddisfazioni e risultati gli atleti: 2° posto per Elia Tedesco e Matilde Fazzi – classe 12/13 B2, aggiudicandosi il passaggio di merito alla categoria 12/13 classe A. 6° posto per Nicolò Dell’Amico e Rebecca Boccia – classe 12/13 B1, aggiudicandosi il passaggio di merito alla categoria 14/15 classe A. 11° posto per Davide Pellegrini e Jennifer La Coppola – classe 19-34 A1 , aggiudicandosi il passaggio di merito alla categoria 19/34 classe AS. Sempre per le danze Latino Americane : Diego Tonazzini e Camilla Turba categoria 14-15 B3 (aggiudicandosi il 14 esimo posto) Joel Aybar e Chrystal Bigagli categoria 12-13 B2 (aggiudicandosi il 19 esimo posto) Matteo Peroni, Viola dell’Amico classe 19/34 A 1 Andrea Lorenzini e Eleonora Isoppo – classe 19-34 A2 Nelle danze Caraibiche, preparati dal maestro Emanuele Gassani, hanno brillato gli atleti: Gabriele Palmerini e Aurora Tognini nella categoria 19/27 A1, classificandosi al 15esimo posto, ad un soffio dalla semifinale.

La Latin Way Studio’s si è distinta anche nelle altre competizioni di Latin Style Sincronizzato under 12 classe C, con l’esordio delle piccole allieve Martina Radicchi, Sophie Calvanese, Sara Isoppo e Anna Cimoli che hanno conquistato il 19 esimo posto. Per il duo Latin Style Viola Alibani e Viola Bianchi, 13/14 classe C, ed Eleonora Deste e Sharon Tognini nella categoria 15/16 classe B. Insomma questo 2021 è stato ripagato per i maestri Federico e Francesca. I loro ballerini hanno brillato e dimostrato che il lavoro, l’insegnamento, la bravura, la tenacia e la passione impartita dai maestri stessi ripaga sempre. La scuola Latin Way Studio’s si trova a Romagnano in Via Aurelia Ovest, 243.