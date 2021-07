Sport



Tennistavolo, Guglielmo Bellotti conquista la medaglia di bronzo

domenica, 11 luglio 2021, 19:35

Si sono recentemente svolti a Riccione i campionati italiani Master di Tennistavolo, alla manifestazione nazionale l’USD Apuania Carrara Tennistavolo era presente con Guglielmo Bellotti nella gara singolare maschile 70-75.



Alla competizione era presenti 28 giocatori provenienti da tutta Italia e il l’alfiere carrarese partiva nel ranking iniziale dalla posizione numero 10. Il girone iniziale vedeva Bellotti inserito nel girone tre con uno dei favoriti il ligure Armando Torregrossa (t.s. n 3), con il milanese Alberto Pelizzola (pluricampione italiano assoluto negli 60 e 70) e con Rosario Aveni.



Tra la generale sorpresa il carrarese si aggiudicava il girone imponendosi nell’ordine su Rosario Aveni per 3a0 (1,4,4,7), su Armando Torregrossa per 3a2 (-8,4,9,-8,3) e su Alberto Pelizzola per 3a2 (9,3,-9,-9,9). Successivamente nel tabellone ad eliminazione diretta al primo turno batteva il friulano Predag Delevic per 3a0 (4,7,6) , nei primi otto si imponeva per 3a1 Paolo Tasselli (4,3,-8,9), infine in semifinale Bellotti veniva sconfitto da Ermenegildo Mollica, poi vincitore, per 3a1 (-7,-7,9,-5).



Queste le dichiarazioni di Guglielmo Bellotti :“annata molto importante e ricca di soddisfazioni, dopo la grande soddisfazione di aver vinto, come presidente, lo Scudetto e la Coppa Italia, ho gareggiato per mero spirito sportivo al Master 70 75 e sono arrivato in semifinale, sono veramente contento di questi risultati.”