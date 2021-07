Sport



Tra nuovi arrivi e riconferme: si sta delineando la nuova Carrarese

sabato, 17 luglio 2021, 16:19

di marco materassi

Continuano le manovre di mercato in casa Carrarese. Avevamo detto che mancava ancora qualcosa per completare l'organico apuano, e in questi giorni il d.s. Minguzzi ha messo a segno diversi colpi.



Per la difesa oltre al prolungamento del contratto fino a giugno 2023 del centrale Arensi Rota, sono arrivati come per altro da noi già anticipato due esterni: a destra ha prolungato il contratto con scadenza 2023 Davide Grassini, già l'anno scorso in forza alla Carrarese, reduce da infortunio che gli impedì di giocare con continuità fino alla fine del torneo.



Anche per Marco Imperiale, titolare all'inizio, solo un infortunio, nella sfortunata scorsa stagione apuana, gli impedì di consacrarsi titolare inamovibile. L'infortunio è ormai alle spalle tanto che la società gialloazzurra lo ha acquistato definitivamente dall'Empoli, facendogli firmare un contratto con scadenza 2024.



Sempre per la difesa è arrivato Alessio Girgi, classe 2000, lo scorso anno in forza al Legnago salus, dopo l'esperienza precedente alla Pergolettese. Terzino destro può essere impiegato anche come eventualmente difensore centrale, un jolly a disposizione di mister Di Natale.



Colpo grosso a centrocampo dove vincendo la concorrenza di diverse pretendenti la Carrarese ha contrattualizzato fino al 2023 l'esperto e bravo Andrea Mazzarani, appena svincolatosi dal Livorno. Trecentoventisei presenze fra i professionisti e 65 gol sono numeri che non hanno bisogno di ulteriori commenti. Mazzarani potrà essere utilizzato sia come mezz'ala che come trequartista, a seconda delle esigenze e del modulo scelto dal mister apuano.



Infine per l'attacco, anche in questo caso, già in parte anticipato, arriva Elia Galligani, classe '92, attaccante polivalente, lo scorso anno a Grosseto, quindi conosciuto dall'attuale d.s. apuano, dove ha messo a segno in 37 partite ben 12 gol oltre a fornire anche sei assist. Un attaccante che ama svariare per poi accentrarsi ma che può giostrare anche come punta centrale.



Continua l'interesse per Kalaj il giovane centrale che ha ben figurato lo scorso campionato nelle file del Grosseto, mentre per quanto riguarda il portiere attenzione rivolta al classe 2000 Vettorel lo scorso anno a Piacenza.



Squadra che si sta delineando quindi col giusto mix di gioventù ed esperienza, con le situazioni di Infantino, Foresta e Doumbia in evoluzione.