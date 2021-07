Sport



Tre carraresi alle Olimpiadi di Tokyo: c'è anche Guglielmo Vatteroni team manager della squadra di vela

martedì, 20 luglio 2021, 13:04

di paolo cucurnia

Alla XXXII^ edizione dei Giochi Olimpici di Tokyo in Giappone la delegazione italiana sarà presente con tre carraresi fra le sue fila: il tennista Lorenzo Musetti, il Dott. Giacomo Cappè medico/osteopata (Team Vela ) ed il Team Manager della squadra di Vela Guglielmo Vatteroni. Quest'ultimo, del Club Nautico Marina di Carrara, è il veterano del gruppo essendo in "campo" dalla XXVI Olimpiade di Atlanta nel 1996 anno in cui, fra l'altro, si aggiudicò il mondiale vela per la classe 470 master, in Qatar. Il campo di regata è nelle acque antistanti la città di Enoshima (ad un'ora di auto a sud di Tokyo) con base allo "Enoshima Yacht Harbour", situata su un'isola collegata da un ponte alla città, con vista mozzafiato sul celebre monte Fuji . Parliamo con Guglielmo, già da una quindicina di giorni presente il loco , con levataccia mattutina, essendoci fra l'Italia e il Giappone sette fusi orari di differenza.

La prima domanda è d'obbligo: come va la pandemia da quelle parti?

I numeri sono in continuo, leggero aumento: si parla di circa 2000 casi in tutto il Giappone di cui la metà nell'area di Tokyo. La popolazione è molto preoccupata e ha sempre osteggiato i Giochi. Temono che l'arrivo di almeno 40000 atleti, tecnici, staff, giornalisti etc......possa aumentare la diffusione del virus. E' proibito l'arrivo in Giappone a tifosi, familiari etc....le gare si faranno a porte chiuse. Sono ammessi solo atleti, tecnici, giudici e giornalisti. L'intera squadra italiana è stata vaccinata, come credo tutte le altre. Devi avere 2 tamponi negativi prima di partire ed uno all'atterraggio. Altrimenti non esci dall'aeroporto. Da quando sono arrivato, il 3 luglio, ogni giorno devo fare un tampone e inserire su un'applicazione il mio stato di salute. Non possiamo uscire per strada e/o prendere mezzi pubblici. Solo camera di hotel ed impianto. Ci muoviamo con bus dedicati. La popolazione ha l'obbligo di segnalare alle autorità locali se vede qualche 'Olimpico' per strada. Chi infrange la regola viene messo in quarantena 14 giorni e poi rispedito a casa.

Avete difficoltà a muovervi per la vostra attività?

No. Abbiamo un bus privato che la mattina ci porta al Marina e la sera riporta in hotel. Se dobbiamo comprare qualcosa, mandiamo l'autista.

Dove trovate le maggiori criticità?

Dispiace non potersi muovere liberamente come facevamo nelle precedenti occasioni : andare al ristorante , negozi e socializzare con la gente del luogo che è sempre stata disponibile e gentile .

Nonostante tutto come trova l'organizzazione?

Oltre ai tradizionali controlli dovuti alla sicurezza, ci sono ora quelli contro la diffusione del virus. Tutto è più complicato e necessita più tempo, ma è necessario. Gli addetti sono sempre molto gentili, ma inflessibili.

Quali sono, a parte i tifoni oceanici, le condizioni medie di mare e vento sul campo di regata?

Da pochi giorni sono finite le piogge, farà molto caldo ma potremo avere qualsiasi condizione di vento. E' un bel campo di regata, molto tecnico.

Con quante e quali classi è presente la squadra italiana di vela?

Saremo presenti con 6 classi su 10 in totale 9 atleti, 1 DT, 6 allenatori, 1 osteopata, 1 attrezzista ed il Team Manager.

Abbiamo buone possibilità di salire sul podio?

In un paio di classi ( Nacra ed RSX Maschile ) ci danno da podio , ma anche le altre ( RSX femminile . 470 M e 470 F ) potrebbero...

Quando iniziano le regate?

Le prime classi iniziano il 25 luglio e si finisce il 4 agosto.