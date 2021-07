'Trofeo Schumacher', Daniele Selvini conquista il secondo posto

Altri articoli in Sport

lunedì, 26 luglio 2021, 13:56

Durante i Campionati Europei Under 19, che si sono conclusi a Varaždin, in Croazia, il 25 luglio alle ore 12.00,si sono svolti i sorteggi delle competizioni continentali per club, che, per la prima volta nella sua storia, ha coinvolto l’Apuania Carrara Tennistavolo per la Coppa Ettu

venerdì, 23 luglio 2021, 11:29

Il centro pugilistico spezzino "Sport Club Virtus 1906" continua ad incassare vittorie con i suoi atleti. L'ultimo colpo messo a segno è dell'aullese Hodaj Luis, agonista junior, 63 kg, che ha da poco compiuto 17 anni

mercoledì, 21 luglio 2021, 20:09

Il tragico destino di due grandi piloti del passato, Renzo Pasolini e Jarno Saarinen, che persero la vita il 20 maggio del 1973, al cosiddetto "curvone", subito dopo la partenza del Gran Premio di Monza

mercoledì, 21 luglio 2021, 14:30

Dopo il “gran rifiuto” dell’Altoatesino Jannik Sinner e dell’infortunio capitato alla punta di diamante della nostra squadra, Matteo Berrettini, la figura di Lorenzo, all’interno della nostra formazione, diventa sempre più importante

martedì, 20 luglio 2021, 13:13

In montagna con foto e Whatsapp sui crinali che guardano lontano Mangia Trekking immortala i panorami ed invia le immagini

martedì, 20 luglio 2021, 13:04

Ai XXXII Giochi Olimpici di Tokyo in Giappone la delegazione italiana sarà presente con tre carraresi fra le sue fila: il tennista Lorenzo Musetti, il Dott. Giacomo Cappè medico/osteopata (Team Vela ) ed il Team Manager della squadra di Vela Guglielmo Vatteroni