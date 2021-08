Sport



Apuania Tennistavolo a Belgrado: prima vittoria per 3-0 contro le isole Faroe

venerdì, 27 agosto 2021, 14:35

La nazionale maschile di Tennistavolo mercoledì il 25 agosto è volata per Belgrado dove, da oggi a domenica, si disputeranno le qualificazioni per i campionati a squadre maschili , che si svolgeranno in Romania a Cluj-Napoca dal 28 settembre al 3 ottobre.



Alle qualificazioni alcune nazioni hanno rinunciato e pertanto i gironi iniziali sono stati nuovamente sorteggiati . Alla trasferta serba la nazionale italiana si presenta, sotto la guida tecnica di Lorenzo Nannoni, con ben due , su un totale di quattro convocati , dell’Apuania Carrara Tennistavolo , il duo Mihai Bobocica e Leonardo Mutti cercherà di offrire il meglio per poter garantire il primo posto del girone che concede il pass diretto ai campionati europei. La squadra italiana è stata inserita nel Gruppo B assieme a Svizzera, Lettonia e Far Oer. Del Gruppo A fanno parte Ungheria, Finlandia e Norvegia, del C Olanda, Lituania e Irlanda, del D Turchia, Israele, Bosnia Erzegovina e Galles e dell' E Lussemburgo, San Marino e Montenegro.



Gli incontri dei gironi si svolgeranno oggi e domani e le prime classificate si qualificheranno direttamente. Le seconde si affronteranno domenica e la migliore sarà la sesta compagine ammessa alla rassegna continentale. Gli azzurri saranno opposti oggi alle ore 12,30, al tavolo 5, alle Isole Faroe e alle 20, al tavolo 1, all'Estonia e sabato alle 16, al tavolo 4, alla Svizzera. L’incontro delle 12.30 ha visto l’Italia imporsi per 3 0 contro le Isole Faroe , il tecnico italiano ha schierato sia Mutti Leonardo che Mihai Bobocica entrambi autori di un punto, una buona vittoria che si spera possa essere viatico per futuri successi .