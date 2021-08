Sport



Apuania Carrara Tennistavolo al via del campionato di A2 maschile

venerdì, 6 agosto 2021, 18:32

L’Apuania Carrara Tennistavolo oltre alla squadra di Serie A1, di cui si è parlato e parleremo ancora, sarà al via nella stagione agonistica 2021 2022 con molte altre squadre nei vari campionati nazionali, a cui la federazione sta lavorando nel rispetto delle problematiche sanitarie non ancora superate, ad oggi non siamo in grado di poter conoscere l’ esatta composizione dei gironi ma solo la data del 9 10 ottobre come inizio del campionato.



Tra i vari campionati che il sodalizio carrarese disputerà nella nuova stagione agonistica ci sarà sicuramente quello della serie A2 maschile; la stagione appena conclusa ha visto il secondo team apuano al quarto posto della classifica finale del girone A, con 8 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte) in virtù delle buone prestazioni di Alberto Margarone (66,6% di vittorie con 6vitt. e 3sco.), di Roberto Perri (66,6% di vittorie con 4vitt, e 2sco.), di Alessandro Soraci (54,5% di vittorie, 4vitt. e 6sco.) e di Matteo Petriccioli (36,3% di vittorie con 4vitt e 7sco).



La squadra del campionato di Serie A2 maschile sarà coordinata, come è ormai da tempo, dal dirigente Giancarlo Betti che afferma “mi auguro che si possa giocare ad avere quanto prima un’ orizzonte temporale certo e non condizionato dagli attuali timori” e sarà composta : dal confermato Alessandro Soraci (n 45 delle classifiche nazionali), atleta serio, affidabile e di alto spessore tecnico che fornisce sempre il suo apporto al team, Soraci è al quarto anno consecutivo fra le fila carraresi a testimonianza del buon feeling che si è creato tra lui e la società e ci dice “vogliamo confermare quanto di buono abbiamo fatto l’anno scorso, per la stagione che verrà la salvezza rimane l’obiettivo primario, da raggiungere prima possibile, speriamo che Matteo possa crescere ancora di più e personalmente ho voglia di ricominciare a giocare per i due punti”; da Matteo Petriccioli (n 78 delle classifiche nazionali) dal quale la società si aspetta uno scatto in avanti sia sotto l’aspetto tecnico che sotto l’aspetto della gestione dell’incontro lo stesso ci dice ”mi son trovato bene con i miei compagni nei campionati precedenti, siamo uniti e ci sosteniamo a vicenda” e da Roberto Perri (n 42 delle classifiche nazionali) sul quale il team apuano ripone molta fiducia.