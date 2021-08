Campionato Eccellenza Toscana: Francesco Mutti entra nella Pontremolese calcio

Altri articoli in Sport

lunedì, 2 agosto 2021, 12:42

Il recupero delle terre di Canalverde, sulle Alpi Apuane rappresenta un importante elemento di promozione della didattica forestale e di sviluppo turistico, in stile vecchi tempi

lunedì, 2 agosto 2021, 12:35

Lo sport italiano sta mettendo le ali ma in alcuni casi il paracadute. Gli atleti italiani non finiscono più di sorprendere quest'anno, annoverando vittorie e record in tantissime discipline. Come nel paracadutismo

venerdì, 30 luglio 2021, 14:22

Si sono appena conclusi i Campionati Italiani 2021 di Danza Sportiva organizzati dalla FIDS . Successo scontato a Rimini, che ha visto la presenza di circa 15 mila partecipanti che si sono cimentati nelle diverse specialità della danza sportiva

martedì, 27 luglio 2021, 17:37

Parliamo di ultracycling, competizioni, dove le distanze superano i 500 km, con dislivelli di migliaia di metri ed il tempo di permanenza sulla sella, supera le 24 ore

lunedì, 26 luglio 2021, 14:45

Domenica 25 luglio presso il miniautodromo di Fontanellato (PR) si è svolto il Trofeo Schumacher riservato ai modelli elettrici scala 1/10, dove l'associazione Apuana RC Model Massa si è presentata con diversi piloti in più categorie quali Formula 1, 2FWD e Touring 13.5

lunedì, 26 luglio 2021, 13:56

Durante i Campionati Europei Under 19, che si sono conclusi a Varaždin, in Croazia, il 25 luglio alle ore 12.00,si sono svolti i sorteggi delle competizioni continentali per club, che, per la prima volta nella sua storia, ha coinvolto l’Apuania Carrara Tennistavolo per la Coppa Ettu